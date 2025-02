Le Standard ne se contente plus de "parquer le bus" : comment Ivan Leko a su adapter son approche tactique pour continuer à surprendre

Le Standard n'est plus une équipe qui se contente de parquer le bus. Ivan Leko troque progressivement son approche ultra-défensive du début de saison pour un style plus équilibré et varié. Pas contre n'importe qui, cependant.

Le but de Lazare Amani inscrit à la dernière seconde de Cercle de Bruges - Standard est un symbole. Pour le joueur, premièrement, mis à la cave à l'Union et décisif lors de sa première occasion de le faire avec les Rouches... comme ce fut le cas lorsqu'il avait marqué avec les Unionistes face à Anderlecht pour son premier match.

Si on y croit toujours jusqu'au bout ? J'étais attaquant lors des trois dernières minutes !"

Mais un symbole collectif, aussi. Au Standard, après les partages concédés dans les derniers instants face à Louvain et Charleroi, la roue a tourné. Les Rouches, plus méritants, sont aussi plus "chanceux", ou mieux récompensés de leurs efforts, ce qui constitue un signe d'une équipe en confiance. Les joueurs d'Ivan Leko sentent désormais que le maintien est (presque) acquis et veulent tout tenter pour déjouer les pronostics et terminer dans le top 6.

"Bien sûr qu'on y croit jusqu'au bout. J'étais attaquant lors des trois dernières minutes ! (rires). Dans ces moments-là, tout le monde donne tout à 100% pour marquer. Égaliser dans la dernière minute, ça sonne psychologiquement comme une victoire. Enchaîner les matchs sans défaite donne de la confiance et permet de penser qu'on peut le faire contre chaque équipe", se réjouissait Ibe Hautekiet.

Le Standard n'est plus une équipe qui se contente de défendre

En début de saison, Ivan Leko a été décrié pour l'aspect défensif qu'il souhaitait imposer. Giflé par Dender en préparation, l'entraîneur du Standard s'était rapidement rendu compte qu'il ne pouvait pas trop découvrir une équipe majoritairement composée de très jeunes joueurs, ou de recrues ne se connaissant pas.

Néanmoins, depuis plusieurs semaines, le Standard met de plus en plus le nez à la fenêtre. Elle ne le fera pas contre n'importe qui, mais l'équipe liégeoise essaye de créer bien plus de jeu et se montre bien plus fluide avec le ballon, grâce à des transitions et des changements d'aile intéressants, mais encore beaucoup d'imprécision dans les derniers gestes. La construction du jeu a très nettement progressé, mais la dernière passe semble encore trop souvent téléphonée.

On s'est beaucoup concentrés sur le travail défensif, on essaye maintenant de développer plus de jeu"

"Il y a des matchs où Leko change un petit peu et nous dit qu'on va plus produire, ça dépend de l'adversaire. Mais tout le monde sait comment le Cercle joue depuis trois ans, avec des longs ballons et des duels. On devait être plus solides qu'eux où on ne pouvait pas gagner. On s'est beaucoup concentrés sur le travail défensif, on essaye désormais de développer plus de jeu, mais pas contre le Cercle, car on sait comment ils jouent", a conclu le défenseur central des Rouches.

C'est donc un Matricule 16 plus équilibré et capable de varier son jeu, qui se rapproche considérablement du top 6 depuis une dizaine de rencontres à présent. Un bel accomplissement de Leko, qui a su faire évoluer sa tactique et son approche au fur et à mesure de l'avancement de la saison et en fonction des forces en présence.