Officiel : titulaire à La Gantoise il y a quelques années, il se relance à Eupen

Igor Plastun était jusqu'il y a quelques heures en pleine trêve internationale. En novembre dernier, le défenseur ukrainien est arrivé au bout de la saison dans le championnat kazakh, sous le maillot de l'Ordabasy Shymkent.

Son contrat étant parvenu à son terme, c'est en tant que joueur libre qu'il se relance à Eupen. Une deuxième aventure en Belgique, puisque le joueur de 34 ans a évoulé entre 2018 et 2021 du côté de La Gantoise.

OFFICIAL ✅



Ihor Plastun is a KAS Eupen player 🇧🇪



The 34 y/o Ukrainian CB returns to Belgium (after a successful period at Gent in the past) and has penned a deal until the end of the season ✍️



He’s been a free agent since leaving Ordabasy late last year pic.twitter.com/EwTKRDTLvx