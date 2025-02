🎥 Main de Verschaeren sur son but ? Penalty non-sifflé pour l'Antwerp ? Deux phases litigieuses en faveur d'Anderlecht

Le RSC Anderlecht s'en est sorti par le chas de l'aiguille contre l'Antwerp. Et deux décisions arbitrales feront parler.

Parmi ces décisions, pas la peine d'évoquer l'expulsion de Denis Odoi : averti de façon méritoire, le vétéran de 36 ans a réagi de manière assez idiote à la provocation de Théo Leoni.

Un référé moins sévère aurait probablement pu se contenter d'un ferme rappel à l'ordre, mais dans un match aussi tendu et difficile à arbitrer, le geste d'Odoi est impardonnable pour un joueur de sa trempe.

Le but de Verschaeren invalide ?

Mais plus tôt, et c'est déjà ce qui a sorti l'Antwerp de son match, il y avait bel et bien polémique. Sur la plupart des angles de la frappe de Yari Verschaeren, il paraît assez clair que le buteur anderlechtois touche le ballon du bras avant de le reprendre de volée. Peu importe que ce soit intentionnel ou non : le geste paraît l'aider à enchaîner.

Denis Odoi ouvre le score pour l'Antwerp à la 26e minute mais Anderlecht réagit et égalise quelques minutes plus tard ! đŸŒȘ #RTLsports pic.twitter.com/EVWJu4pI9p — RTL sports (@RTLsportsbe) February 6, 2025

La VAR a-t-elle vu ce que tout le monde, en direct et au ralenti, a pu voir ? Probablement. A-t-elle jugé que la phase se situait dans une zone grise ? On l'imagine.

En seconde période, plus flagrant encore : dans le rectangle, un ballon dévié touche le bras de Ludwig Augustinsson, qui n'est pas exactement le long du corps. Ce qui étonne n'est pas tant qu'aucun penalty ne soit sifflé que de voir Mr Vergoote si sûr de lui. La VAR, là non plus, n'est pas intervenue. Aurait-elle dû ?