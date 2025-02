"Avec le noyau qu'on a..." : le message fort d'Hugo Siquet, de retour aux affaires avec le Club de Bruges

Le Club de Bruges s'est qualifié hier pour la finale de la Coupe de Belgique. Hugo Siquet ne veut pas s'arrêter en si bon chemin.

A défaut de retrouver une place de titulaire, Hugo Siquet est désormais plus intégré au noyau du Club de Bruges. Régulièrement absent de la feuille de match en première partie de saison, le latéral de 22 ans ne quitte plus le groupe depuis son doublé salvateur contre Westerlo à la fin du mois de décembre.

Il n'en est pas moins confronté à une énorme concurrence avec Joaquin Seys et Kyriani Sabbe dans les pattes. Hier, il est monté à cinq minutes du temps réglementaire contre Genk, dans le moneytime de la vérité face aux assauts limbourgeois.

"On a beaucoup souffert, mais on mérite d’aller en finale. Notre gardien fait un super match, d’autant plus que ce n’est pas facile pour lui de ne jouer que la Coupe" a-t-il déclaré, dans des propos relayés par la RTBF.

Le noyau le plus étoffé de Belgique

Le Club vise haut, Siquet veut faire, d'une manière ou d'une autre, partie de l'aventure : "Pour le moment, on est vraiment bien sur tous les fronts et on espère continuer le plus loin possible dans chaque compétition. Et quand on voit notre banc, chaque joueur présent est un titulaire potentiel. On a enchaîné beaucoup de gros matches et on a eu moins de tournantes. Mais les joueurs sur le banc savent faire le boulot aussi. On a un gros noyau avec de la qualité".

Le natif de Marche-en-Famenne est bien imprégné de la culture des Blauw en Zwart et a le premier trophée de sa carrière en ligne de mire : "On prend aussi de la confiance avec cette victoire, car on sait où et comment on veut aller. Avec le noyau qu’on a, on doit battre tout le monde et aller le plus loin possible. Car il y a énormément de qualité et de talent dans ce groupe sans ego. Pour la finale, peu importe l’adversaire, on y va pour gagner".