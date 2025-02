Officiel : après ses échecs au Standard et au Club de Bruges, Kamal Sowah a retrouvé un club

Kamal Sowah était sans club depuis la fin de son contrat au Club de Bruges. Il a retrouvé chaussure à son pied aux Pays-Bas.

Il y a trois semaines, le Club de Bruges a trouvé un accord avec Kamal Sowah pour la résiliation de son contrat. Après le départ de Dedryck Boyata, les Blauw en Zwart ont réussi à se séparer d'un autre gros salaire, si ce n'est que Sowah avait également coûté neuf millions en indemnité de transfert.

Une somme qui en fait une vraie erreur de casting. Sowah n'était plus repris depuis le début de saison, il n'avait plus le moindre avenir en Venise du Nord.

Lorsqu'il était encore entraîneur de l'équipe, Carl Hoefkens en avait rapidement fait l'un de ses titulaires, ce dernier devenant même l'un des symboles de la bonne campagne de Ligue des Champions avec ses buts contre l'Atletico Madrid et le FC Porto.

Quatre titularisations en 2024

Mais au Standard, l'association n'a pas été fructueuse. L'ailier gauche a une nouvelle fois été confirmé comme titulaire mais n'a pas été en mesure de se montrer digne de cette confiance sur le terrain, au plus grand agacement des supporters.

Malgré cela, il tient toujours Sowah en haute estime : les deux hommes vont collaborer une troisième fois. Le Ghanéen a en effet signé jusqu'en juin 2027 au NAC Breda, avec une saison supplémentaire à la clé.

"Kamal a un profil d'attaquant dynamique et peut jouer à plusieurs postes. Il est également fort dans son travail défensif et son style agressif s'intègre bien à ce NAC. Kamal est en assez bonne forme, mais comme il n'a pas joué depuis un certain temps, il devra d'abord suivre un programme d'entraînement personnalisé. De cette manière, nous anticipons pour l'avenir, même si l'objectif reste de se maintenir" déclare le directeur technique Peter Maas. Actuellement neuvième d'Eredivisie, le NAC Breda est bien parti pour sécuriser sa place pour son retour parmi l'élite.