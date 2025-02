Transféré...contre l'avis de ses nouveaux supporters : un départ à huit millions du côté de Genk

Le possible transfert de Carlos Cuesta à Galatasaray a beaucoup fait jaser en Turquie. Il est désormais officiel.

Depuis quelques jours et le départ de Victor Nelsson à l'AS Roma, Galatasaray se cherchait un nouveau défenseur central. Les Stambouliotes ont formulé une offre à Anderlecht pour Jan-Carlo Simic mais ont rapidement dû se faire une raison face au refus des Bruxellois.

La direction s'est alors rabattue sur Carlos Cuesta, qui alterne entre le banc et le onze de base à Genk. Là non plus, l'opération n'a pas été simple. En raison des exigences du Racing...mais aussi des supporters turcs.

Carlos Cuesta aura des choses à prouver

Très virulents, les sympathisants du Gala n'ont pas hésité à manifester leur mécontentement quant à la potentielle arrivée de Cuesta. Certains observateurs ont même pensé que le club allait faire machine arrière.

Mais Galatasaray a finalement été au bout de son idée : le transfert de Cuesta en Turquie est désormais officiel. L'international colombien a signé un contrat jusqu'en juin 2028 et rapporte huit millions d'euros à Genk.

La fin d'un cycle au Racing : Carlos Cuesta était arrivé en provenance de Colombie en 2019, jouant sous les ordres de sept entraîneurs différents dans le Limbourg. Il quitte le club après 182 matchs officiels disputés.