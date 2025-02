Son souhait d'anniversaire, la course au top 6 et le poste de gardien : Ivan Leko veut voir les choses avec ambition au Standard

Pour son anniversaire, Ivan Leko ne souhaite rien d'autre qu'une victoire du Standard à Westerlo. L'entraîneur des Rouches n'a pas confirmé le nom de son gardien titulaire, mais il a confirmé qu'Aiden O'Neill pourrait faire son retour dans la sélection.

L'entraîneur du Standard fête ses 47 ans, ce vendredi soir. Mais pas de répit pour Ivan Leko, présent en conférence de presse deux jours avant le déplacement crucial de son équipe à Westerlo. Quasiment sauvé, le Matricule 16 se bat désormais pour intégrer le top 6.

"Une victoire en Campine serait un excellent cadeau. On va affronter une équipe qui joue bien au football, avec un très bon jeu offensif. Quand on regarde les matchs, ils méritent d'avoir plus de points au classement. C'est une très bonne équipe, qui a dominé contre Genk et qui a plus tiré que Bruges au Jan Breydel."

Ivan Leko a enfin l'occasion de faire des choix

Quelques minutes avant lui, c'est Léandre Kuavita qui avait répondu à nos questions. Et lui, comme une certaine partie du reste de l'effectif, souvent la plus jeune, n'osait pas encore aborder clairement le thème des Champions Play-Offs, en estimant que tout se décantera après ce déplacement à Westerlo.

"C'est un petit peu normal d'avoir peur de le dire, mais je sais que mes joueurs sont très motivés et qu'ils font le maximum pour y aller. On verra dans quelques semaines si ça aura suffi. Il faut voir les choses avec ambition, notre situation est meilleure qu'il y a deux mois et nous avons signé cinq bons joueurs. Ça rend le travail plus facile et ça donne plus d'options", estimait le T1.

Pour ce déplacement au Kuipje, Ivan Leko pourrait récupérer son capitaine, Aiden O'Neill, qui a repris l'entraînement cette semaine. L'autre grosse question, dans la composition, concerne le poste de gardien de but. Matthieu Epolo est de retour de blessure, mais les Rouches se sont fait prêter Gavin Bazunu, qui ne vient pas pour faire de la figuration.

Evidemment que Matthieu est toujours dans les plans, mais on ne pouvait pas continuer avec trois gardiens de moins de 20 ans"

"Vous savez que je ne donne jamais ma composition à l'avance. Matthieu sait qu'on compte sur lui. Quand vous avez 18-19 ans et que vous faites la préparation avec le Standard, vous savez que vous êtes dans les plans. Mais il reste trois mois très importants et on ne pouvait pas continuer avec trois gardiens de moins de vingt ans."

"Bazunu est un bon gardien, qui a joué beaucoup de matchs internationaux avec l'Irlande. Il a déjà joué des matchs avec de la pression, ce qui est une qualité", a commenté Ivan Leko, laissant donc planer l'incertitude sur le nom du dernier défenseur des filets du Standard à Westerlo.