Un duel crucial dans la bataille aux Champions Play-Offs : La Gantoise sera privée de deux éléments importants pour affronter Malines

La Gantoise affrontera le KV Malines, ce vendredi soir. Si le KaVé se bat pour éviter la zone rouge, les Buffalos font le maximum pour rester dans le top 6 et disputer les Champions Play-Offs.

Ce sera un affrontement très intéressant ce vendredi soir, derrière les casernes. Malines, qui n'a plus gagné le moindre match depuis novembre, recevra La Gantoise. Deux équipes aux objectifs bien différents.

Le KaVé veut se rassurer et garder sa place dans les Play-Offs 2, puisque la zone rouge se rapproche de plus en plus. Les joueurs de Besnik Hasi n'ont qu'un point de plus que Westerlo, qui recevra le Standard dimanche.

La Gantoise privée de deux cadres à Malines

Les Buffalos, quant à eux, sont sixièmes, avec une longueur d'avance sur les Rouches. Mais pour aller à Malines, Danijel Milicevic sera privé de deux joueurs importants.

Andrew Hjulsager, premièrement, qui s'est blessé au mollet la semaine dernière contre Anderlecht. Il devrait donc manquer plusieurs matchs. De plus, Lopes Da Silva est suspendu, tandis qu'Aimé Omgba et Noah Fadiga attendent également leur retour de blessure.

"Omgba est sur la bonne voie. J'espère qu'il sera de retour sur le terrain fin février. En tout cas, il reprendra d'abord avec le Jong AA Gent, pour prendre du rythme." La bonne nouvelle, pour les Gantois, est le retour de Franck Surdez dans le groupe.