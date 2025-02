Une mauvaise nouvelle : cette célèbre licence de jeux de football ne sortira jamais son édition 2025

C'est une mauvaise nouvelle. Même si, il faut l'écrire, on la sentait un petit peu venir.

Déjà reportée de novembre à mars car le jeu n'était pas encore prêt, la sortie de Football Manager 2025 est définitivement annulée, a appris Sports Interactive dans un communiqué, ce vendredi.

"Nous savons que c'est une grande déception, aussi parce que la date de sortie avait déjà été déplacée deux fois, et nous savons que beaucoup d'entre-vous avaient anticipé la sortie du jeu."

Sports Interactive précise que l'idée de sortir le jeu "tel quel" et de réparer les bugs au fur et à mesure a bien été étudiée, mais "que ce n'est pas la bonne manière de faire. Nous savons aussi que sortir le jeu en mars, en fin de saison, aurait été trop tardif pour attendre que les joueurs achètent le nouveau jeu l'année prochaine."

Les fans de la licence devront donc encore rester sur l'édition 2024 pendant quelques mois. Quant à la date de sortie de Football Manager 2026, elle n'a pas encore été révélée.

