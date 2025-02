🎥 Malmené par une D3, Manchester City s'en remet au "supersub" Kevin De Bruyne pour se qualifier en Coupe d'Angleterre

Manchester City est une équipe encore convalescente, qui a eu toutes les peines du monde à se sortir du piège tendu par Leyton Orient, pensionnaire de troisième division anglaise. C'est le supersub, Kevin De Bruyne, qui a fait la différence.

Ce n'est pas sa victoire contre le Club de Bruges lui permettant d'atteindre le barrage de la Ligue des Champions qui a soigné Manchester City de sa maladie qui le frappe depuis deux bons mois, désormais.

Ce samedi après-midi, le quadruple champion d'Angleterre en titre a eu toutes les peines du monde à se sortir du piège tendu par Leyton Orient, septième de troisième division anglaise.

Le pensionnaire de League One a sorti son match de la saison et a ouvert le score au quart d'heure sur une erreur de Stefan Ortega, avant que son gardien, le jeune Josh Keeley (21 ans) ne réalise la performance de sa vie pour écarter, à plusieurs reprises, Grealish, Savinho, Marmoush et les autres.

Manchester City sorti du piège par le supersub Kevin De Bruyne

En seconde période, Manchester City a dû s'en remettre à Rico Lewis, auteur d'une frappe depuis l'extérieur du rectangle contrée par l'une des recrues hivernales des Skyblues, Abdukodir Khusanov. Le seul moyen trouvé par les Cityzens pour tromper le mur de la journée, nommé Josh Keeley (1-1, 56e).

Sur le banc, Kevin De Bruyne est monté au jeu à vingt minutes du terme, et n'a pas tardé à faire la différence. Servi par une louche magnifique de Grealish, le "supersub" de Pep Guardiola a légèrement dévié le ballon devant le portier adverse pour faire 1-2 (79e). Victoire étriquée de Manchester City, qui s'est qualifié pour les 1/8es de finale de la FA Cup.