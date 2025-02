Pourquoi Benito Raman a-t-il célébré avec autant de conviction contre son ancien club ? "C'est fini maintenant, j'ai appuyé sur l'interrupteur"

Buteur il y a deux semaines contre Anderlecht, Benito Raman n'avait pas célébré. Il l'a fait, ce vendredi soir, contre La Gantoise. Et désormais, le nouveau buteur de Malines compte le faire systématiquement.

Benito Raman est en grande forme. Titularisé à neuf reprises en Jupiler Pro League depuis le début de la saison (pour onze montées au jeu), l'attaquant de Malines s'est offert un doublé contre La Gantoise, son ancien club, ce vendredi soir, lui permettant de passer la barre des dix buts en championnat.

"Je suis dans une période de ma carrière où je marque beaucoup de buts. J'aurais pu en inscrire l'un ou l'autre de plus, mais je ne peux clairement pas être insatisfait", déclarait-il après la rencontre.

Désormais, Benito Raman célèbrera toujours contre ses anciens clubs

Ce qui a surpris, c'est que Benito Raman a célébré ses deux buts, avec beaucoup de conviction, alors qu'il ne l'avait pas fait après son but inscrit contre Anderlecht il y a deux semaines. Il s'est expliqué à ce sujet.

"Je reçois des commentaires lorsque je célèbre contre mon ancienne équipe, mais aussi quand je ne le fais pas. Maintenant, j'ai appuyé sur l'interrupteur et je vais toujours célébrer, même contre mes anciennes couleurs. Et les gens que ça dérange, c'est leur problème et pas le mien."

Dans deux semaines, Malines affrontera Saint-Trond, club dans lequel Benito Raman avait été prêté par... La Gantoise. Les Trudonnaires sont donc prévenus : si Raman marque, il ne manquera pas de célébrer.