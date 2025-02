🎥 Surprise ! Un coach viré de JPL élimine Liverpool trois mois plus tard, Hazard décisif a sorti le grand jeu

Remercié par le Cercle de Bruges en décembre, Miron Muslic avait retrouvé du travail outre-Manche et acceptait de relever un défi très difficile à la tête de Plymouth Argyle qui lutte pour sa survie en Championship.

Encore en lice en FA Cup, la lanterne rouge de D2 anglaise s'offrait une superbe affiche à domicile face à Liverpool. Et la modeste formation a surpris en éliminant les Reds. Miron Muslic frappe ainsi un grand coup pour ses premiers pas.

La coupe d'Angleterre est depuis longtemps synonyme de surprises. Et celui qu'on a connu chez nous en JPL pour être un motivateur de troupes est parvenu à stimuler son équipe, qui a réalisé cet exploit.

Certes, face à une équipe presque B de Liverpool, l'équipe locale s'est battue pour chaque centimètre de terrain. Pour ne rien arranger, Liverpool concédait un penalty peu après la mi-temps que Ryan Hardie transformait (53e). Il s'agit de l'unique but du match.

Conor... Hazard a également sorti un grand match. Le gardien nord-irlandais a été auteur de plusieurs sauvetages et arrêts décisifs. Après près de 100 minutes de lutte, Plymouth Argyle a pu exploser de joie avec tout un stade. Un joli coup d'éclat qui donne également du crédit à l'ex-entraîneur du Cercle de Bruges pour ses premiers pas dans son nouveau club.

WOW 😱



Ryan Hardie scores from the spot to put @Argyle ahead against Liverpool 🤯



Just look at the celebrations!#EmiratesFACup pic.twitter.com/FdHSr8tcCW