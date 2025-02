📷 Fenerbahçe, prochain adversaire d'Anderlecht, dézingue son rival Galatasaray après la simulation de Dries Mertens

Scène surréaliste ce dimanche dans le football turc. Après une phase litigieuse dans le rectangle qui a valu un penalty au Galatasaray, les joueurs de l'Adana Demirspor ont décidé de quitter la pelouse. Il y avait en effet simulation assez claire de Dries Mertens.

Un procédé assez étonnant, car il ouvre la porte à énormément de dérapages dès qu'un club ne sera pas d'accord avec une décision arbitrale. La rencontre a été définitivement arrêtée, et Adana devrait sauf surprise perdre le match sur tapis vert.

The Turkish league is INSANITY.



Galatasaray are OPENLY corrupt. That's a thing. Scandals every week.



Mourinho said the league "smells bad".



Today, the opposing players just quit the match after this penalty got awarded.



It'll be collapse or revolution.pic.twitter.com/ojlQHYA4UP