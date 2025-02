Du souffle des Playdowns à une place confirmée sur le podium : Sébastien Pocognoli explique la métamorphose de l'Union

L'Union Saint-Gilloise a enchaîné une sixième victoire de rang en championnat ce weekend. Sébastien Pocognoli s'est montré ravi de l'évolution de ses hommes.

Malgré le 18 sur 18 engrangé, l'Union n'a pas réalisé son meilleur match de la saison à Courtrai : "Anthony Moris a sorti un bel arrêt sur un des moments où ils ont eu l'espoir de marquer, mais dans l'ensemble, il s'agissait d'une très belle prestation, même si on s'est fait peur de façon inutile lors des dix dernières minutes" concède Sébastien Pocognoli à La Dernière Heure.

Les Saint-Gillois savent à nouveau gérer leur rencontre en marquant au bon moment et en sachant tenir quand il le faut. Quel contraste avec le début de saison où l'équipe alternait entre les matchs marqués par la fragilité défensive et les rencontres conclues par une domination stérile.

Pocognoli a dès le début clamé que son football, voulu plus dominant que par le passé, prendrait du temps à s'installer pleinement. Cinq mois après avoir été la première équipe hors des Playdowns, à un point de la zone rouge, l'Union est désormais bien installée sur le podium, avec quatre unités d'avance sur Anderlecht.

Un groupe réceptif

"C'est aussi dû aux automatismes entre joueurs de plus en plus présents. Les joueurs ont passé un palier en termes de connaissance du championnat et du système de jeu. Je suis content de la façon dont on joue pour le moment, on continue à proposer du contenu intéressant et les joueurs respectent le plan de jeu" se réjouit Poco.

L'entraîneur unioniste ne veut pas s'emballer pour autant : "Oui, 18 sur 18, c'est positif, mais on doit aller étape par étape. On veut s'installer dans le top 6 et voir comment la fin de saison va se dérouler". Il est vrai que le calendrier chargé des prochaines semaines n'autorisera pas le moindre relâchement.