Le G5 et le Standard réclament un changement total de format, les petits clubs s'y opposent : le football belge dans une impasse ?

Une nouvelle réunion est prévue ce lundi à Diegem pour discuter d'une réforme du football belge. Le G5 et le Standard veulent une réforme totale basée sur le football européen, mais les petits clubs s'y opposent.

Nous vous avions présenté récemment les deux formats sur la table pour une réforme de la Jupiler Pro League, et notamment cette idée folle de réforme basée sur la nouvelle mouture de la Coupe d'Europe (lire ici). Un format qui voudrait que toutes les équipes ne s'affrontent plus deux fois : les clubs affronteraient une fois 6 équipes, et deux fois les 9 autres.

Le résultat : 34 journées au lieu des 40 actuelles, avec des Playoffs (sans division des points). Ce format semblait à la base délirant mais serait en réalité... soutenu par le G5 ainsi que par le Standard, qui appelle à une "réforme majeure" dans une lettre ouverte que s'est procuré Het Laatste Nieuws.

Les petits clubs, cependant, s'opposent fortement à cette formule, craignant qu'un championnat avec moins de journées leur soit préjudiciable. Les grands clubs, notamment ceux engagés en Europe, veulent cette réduction du nombre de matchs. Mais sans le soutien du "K11", la majorité des deux-tiers nécessaire ne sera pas atteinte ce lundi lors de la réunion de la Pro League.

Les grands clubs évoquent notamment les difficultés, sans réforme, de négocier pour les droits télévisés : "Si aucun accord n'est trouvé sur un nouveau format de compétition, l'accord sur les droits TV avec DAZN risque également d'être remis en cause, ce qui plongerait notre football belge dans une impasse sans précédent", préviennent les signataires de la lettre ouverte.

Si un vote a lieu aujourd'hui, c'est surtout pour des considérations politiques. Après un vote, il faudrait attendre 22 jours pour un nouveau vote, ce qui pourrait signifier que la décision lors de l'Assemblée Générale du 20 février pourrait ne pas avoir lieu. Et nous serions alors bel et bien dans l'impasse...