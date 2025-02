L'échec de trop ? Les supporters réclament le départ de Philippe Clément

Philippe Clement est sous le feu des critiques. La défaite en Coupe d'Écosse contre Queens Park le place dans une situation quasi-intenable.

Après une saison difficile pour les Rangers, chaque nouvel échec est potentiellement le dernier pour Philippe Clément. Et l'élimination en quarts de finale de la Coupe d'Ecosse des oeuvres de Queens Park est probablement celui de trop.

Après la défaite, les supporters des Glasgow Rangers se sont réunis à la sortie de l'Ibrox Park pour réclamer la démission de Philippe Clément, rapporte le Daily Mail. Les arguments de ce dernier, qui parlait de projet à long terme, ne sont plus audibles.

Cette saison, les Rangers semblent ne plus pouvoir espérer qu'un seul trophée, et il est peu réaliste puisqu'il s'agit de... l'Europa League. Cette semaine, le club écossais affronte l'Olympiakos en 16e de finale ; en cas de qualifications, ils feront face au vainqueur du duel entre Anderlecht et Fenerbahçe.

Patrick Stewart, CEO des Rangers, soutenait jusqu'ici Clément mais ce soutien semble proche de flancher. Le Conseil d'Administration va se réunir cette semaine mais une chose est sûre, il faudra que les résultats s'améliorent drastiquement - si tant est que ce ne soit pas encore trop tard.

Et Philippe Clément lui-même ? Il n'envisage pas une seconde de démissionner : "Absolument pas", affirme-t-il dans des propos relayés par le Mail. "Il y a quelques semaines, nous avions parlé de construire quelque chose et tout le monde était d'accord avec ça. Prendre des décisions sous le coup de l'émotion, ce n'est pas ce dont ce club a besoin".