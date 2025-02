L'expulsion d'Odoi, encore importante ce dimanche ? "La fatigue a joué un rôle"

L'Antwerp s'est incliné à Anderlecht et n'a clairement pas montré le même visage que quelques jours plus tôt en Coupe. Olivier Deman tentait de trouver des explications.

L'Antwerp, même à 10 contre 11, avait paru plus conquérant jeudi en demi-finale de la Coupe de Belgique que ce dimanche en championnat. Au retour des vestiaires, les Anversois ont été balayés par le Sporting d'Anderlecht.

Une question de fraîcheur ? Le Great Old ne joue pas l'Europe, et a donc un calendrier plus léger que celui d'Anderlecht, mais Olivier Deman pointait un élément à ne pas sous-estimer. "La fatigue a joué un rôle. La plupart d'entre nous a dû jouer une heure à 10 jeudi", souligne-t-il.

"Collectivement, ça n'a pas été bon, il n'y a pas à pointer qui que ce soit. Le terrain n'a pas aidé non plus", estime également Deman. Excellent jeudi, le Diable Rouge a été bien plus à la peine ce dimanche, comme tous ses coéquipiers.

"Nous n'avons pas si souvent été mis en danger à part en contre, de temps à autre. Un point nous tendait les bras et nous l'avons laissé filer", regrette Olivier Deman avec un peu de mauvaise foi. "Dès que tu te retrouves mené, tu sais que c'est difficile de revenir dans un match avec si peu d'occasions".

L'Antwerp se retrouve désormais dépassé au classement par le RSCA, et va devoir se ressaisir pour ne pas regarder derrière : le Standard, 6e, n'est "qu'à" 5 points...