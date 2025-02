Officiel : un ancien chouchou des supporters carolos poursuit son tour du monde en retraversant l'Atlantique

Jusqu'il y a quelques jours encore, Shamar Nicholson était actif au Spartak Moscou. Il va désormais découvrir le championnat mexicain.

Malgré un prix de 1,50 million ayant des airs d'affaires en or, Shamar Nicholson est toujours aujourd'hui dans le top 10 des transferts entrants les plus chers de l'histoire de Charleroi. Les Carolos avaient eu le nez fin en allant le chercher à Domzale, en Slovaquie.

Deux ans et demi après son arrivée, il filait au Spartak Moscou pour huit millions. Plus que le grop coup financier réalisé, les supporters se souviendront surtout de ses 31 buts et 11 assists en 81 matchs.

Nicholson quitte la Russie

Figure clé des Zèbres sous Karim Belhocine et Edward Still, le grand Jamaïcain s'est en revanche montré moins prolifique en Russie. Après un séjour en location à Clermont la saison dernière, il a fait son retour au Spartak en juin dernier.

Il n'y sera revenu que six mois : Nicholson s'est engagé avec Tijuana, actuel septième du championnat mexicain. Le noyau renseigne également un certain Frank Boya (ex-Mouscron, Antwerp, Zulte Waregem), arrivé cet hiver en provenance d'Amiens.