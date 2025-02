Plus heureux à Sclessin au Parc Duden ? Lazare Amani révèle la goutte d'eau qui a fait déborder le vase

Lazare Amani se relance actuellement au Standard. Il n'était plus satisfait de son staut à l'Union Saint-Gilloise.

Il y a un an, c'est en tant que tout frais Champion d'Afrique que Lazare Amani était revenu à l'Union Saint-Gilloise, félicité par tous ses coéquipiers. Cette saison, son horizon est plus bouché. Plus dans les plans de Sébastien Pocognoli, il est allé chercher du temps de jeu au Standard.

Alors qu'il n'avait plus joué depuis le mois de novembre, le milieu de terrain de 26 ans est monté au jeu pour les Rouches le jour de l'officialisation de son prêt et a sauvé l'équipe dès la semaine suivante en égalisant sur le gong sur le terrain du Cercle de Bruges.

Bientôt une première titularisation avec le Standard ?

Lazare se sent bien plus considéré qu'à Saint-Gilles. Il revient sur ces dernières semaines compliquées au Parc Duden : "On avait un match à domicile contre le Club de Bruges. Il y a un remplacement au milieu de terrain. On décide de mettre un petit numéro six...Kamiel Van De Perre (il met du temps à revenir sur son nom) en tant que numéro dix alors que je suis à l'échauffement".

QUOTE | Les explications du prêt de Lazare Amani au Standard de Liège. ➡️🔴 pic.twitter.com/J7dXVuMHrL — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) February 11, 2025

"Cela peut arriver. Mais lors du match suivant à Gand, je suis de nouveau à l'échauffement et on décide de le remettre. Pour moi, c'était le signal qu'il fallait peut-être chercher un prêt pour essayer d'oublier, de souffler et revenir l'année prochaine avec de meilleurs sentiments" conclut-il.

Avec le même système tactique qu'à l'Union, le Standard lui a présenté une belle porte de sortie, de manière temporaire. Les Rouches disposent d'une option d'achat mais Lazare ne sera peut-être pas le joueur pour lequel la direction priorisera l'activation de la fameuse clause face à des garçons comme Andi Zeqiri ou Ilay Camara. A l'Union, Lazare Amani dispose encore de deux ans de contrat.