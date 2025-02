📷 Un cap énorme franchi sur la scène européenne, le retour en fanfare de Charles De Ketelaere : le Club de Bruges vit une soirée mémorable au Jan Breydel

C'est une soirée spéciale en Venise du Nord. Le Club de Bruges dispute le 300e match européen de son histoire et l'enfant prodige, Charles De Ketelaere, est de retour et bien accueilli.

C'est ce mercredi soir que le Club de Bruges dispute son barrage aller de Ligue des Champions face à l'Atalanta de Charles De Ketelaere. Le Diable Rouge, incertain il y a quelques jours, est bien titulaire.

Les supporters Blauw & Zwart n'ont d'ailleurs pas manqué de l'accueillir. Une banderole, notamment déployée "l'un des nôtres, aimé par tous", tandis que "CDK" a été applaudi à plusieurs reprises.

Un cap énorme franchi par Bruges sur la scène européenne

Cette rencontre aller, on l'a déjà écrit, a des enjeux multiples pour le Club de Bruges. Les finances, le coefficient UEFA, le prestige, une qualification brugeoise pourrait clairement changer la donne, en Venise du Nord.

Mais cette rencontre a aussi une dimension plus historique, et, il faut bien l'écrire, plus anecdotique. Ce match aller est en effet le 300e match européen de l'histoire du Club de Bruges, qui devient le deuxième club belge à passer ce total après le Sporting d'Anderlecht.

Alors qu'à l'heure d'écrire ces lignes, Ferran Jutgla vient d'ouvrir le score sur un excellent travail de Talbi, le Club de Bruges est bien parti pour se mettre en bonne position, après vingt premières minutes de très haute qualité mais, tout de même, un manque de concrétisation.