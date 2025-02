Enfin de retour ! Un renfort de poids pour Anderlecht contre Fenerbahce

Anderlecht est en Turquie pour défier Fenerbahce. Jan Vertonghen est bien du voyage.

Face à l'enfer de Fenerbahce et contre une équipe qui renseigne des joueurs remplis de roublardise dans toutes les lignes, l'expérience de Jan Vertonghen pourrait faire beaucoup de bien à ce groupe anderlechtois, qui a déjà beaucoup moins de bouteille.

Cela tombe bien, Sterke Jan sera bien de la partie ! Anderlecht a dévoilé sa sélection pour la rencontre et son capitaine figure bien parmi les noms retenus par David Hubert.

Le staff médical ne veut prendre aucun risque malgré tout

L'ancien Diable Rouge n'a plus joué depuis le mois d'août. Titulaire lors des deux premiers matchs, il a ensuite été maintenu à l'infirmerie par ses problèmes au tendon d'Achille.

Réapparu dans le groupe pour le dernier match de l'année civile contre Dender, il a rapidement déchanté avec l'entorse à la cheville qui a suivi. Il semble peu probable de le voir déjà en action comme titulaire demain, mais sa présence fera déjà un bien fou à ses partenaires.

On note également le retour de Samuel Edozie. L'Anglais de 22 ans était blessé à la hanche depuis le début de l'année et la défaite 0-3 contre le Club de Bruges. Deux retours plus que bienvenus pour ce match qui s'annonce chaud.