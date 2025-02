Lazare Amani s'était renseigné auprès de ses coéquipiers sur un personnage du Standard : "Je les ai appelés pour dire qu'ils avaient raison"

Lazare Amani s'est rapidement intégré au Standard. Il avait pris ses renseignements avant de venir.

Monté au jeu le jour de l'officialisation de son prêt en provenance de l'Union Saint-Gilloise, Lazare Amani a sauvé les Rouches une semaine plus tard en égalisant dans le temps additionnel sur le terrain du Cercle. Outre le fait que le Standard évolue dans le même système tactique que l'Union, le milieu de terrain a également pu compter sur quelques conseils par rapport à Ivan Leko.

"Il est assez exigeant. Je n'ai pas encore pu passer beaucoup de temps avec lui, mais j'avais déjà pris certains renseignements sur lui chez des coéquipiers à l'Union, notamment Alessio Castro-Montes qui l'a eu à Saint-Trond" explique-t-il à DAZN.

"Ils m'ont dit qu'il était exigeant, qu'il aimait l'intensité, les courses. Je les ai appelés pour dire qu'ils avaient raison (rires). Mais ça va, je me sens à l'aise avec ça, j'avais justement besoin de rythme, je voulais le retrouver" poursuit l'Ivoirien de 26 ans.

Une option intéressante pour Ivan Leko

Ce but contre le Cercle l'a conforté dans son choix : "Directement, ça m'a donné de la confiance, je sentais que j'appartenais vraiment à cette équipe. Parce qu'avant ça, ils étaient déjà dans le top 6, je n'avais pas encore eu le temps d'apporter quelque chose. Ce but nous a rapporté un point important, ça m'a permis de me sentir comme appartenant à l'équipe".

Pour Lazare Amani, la prochaine étape est désormais une première titularisation. Ivan Leko l'a déjà fait monter à la mi-temps contre Westerlo pour tenter d'inverser le cours de la rencontre. Réorganisera-t-il son milieu de terrain pour lui faire une place ?