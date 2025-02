Frein inutile pour Matthieu Epolo ou vrai renfort ? Pour Gavin Bazunu, le Standard peut se rassurer...en écoutant Pep Guardiola

Gavin Bazunu n'a pas franchement rassuré pour sa première avec le Standard. Mais le garçon semble disposer du caractère nécessaire pour composer avec la pression qui pèse sur ses épaules

En prenant directement la place de Matthieu Epolo, Gavin Bazunu n'est pas débarqué dans le contexte le plus facile. Ses premières prestations sont attendues au tournant et le match livré à Westerlo ne dissipera pas les doutes des supporters sur la nécessité d'attirer un gardien en prêt pour passer devant un jeune du cru en pleine progression.

Le voir arriver sans avoir disputé la moindre minute avec l'équipe première de Southampton cette saison en a fait tiquer certains, mais cela s'explique : Bazunu a longtemps été blessé au tendon d'Achille, ne revenant prendre du rythme avec la réserve qu'en début d'année civile.

Avant ce coup d'arrêt, le natif de Dublin avait une saison de Premier League complète dans les jambes, ainsi qu'une autre en Championship, contribuant au retour immédiat des Saints parmi l'élite. Pour un profil attiré le dernier jour du mercato, Bazunu représente une belle opportunité.

Depuis quand les Rouches n'avaient-ils plus eu un joueur estimé à 14 millions dans leur noyau ? L'exemple Viktor Djukanovic, arrivé avec une valeur marchande de 7 millions, incite toutefois à la prudence. Alors qu'attendre de ce nouveau gardien ? Pour se rassurer, Sclessin peut toujours s'appuyer sur le portrait flatteur que lui dresse un certain Pep Guardiola.

Repéré très tôt

Gavin Bazunu est arrivé à Manchester City alors qu'il n'avait pas encore 17 ans, et pourtant avec déjà deux matchs de Coupe d'Europe à son actif avec les Shamrock Rovers. Quelques mois après avoir débarqué à l'Ethiad Campus, embellissant sa chambre d'un poster des Shamrock et d'un autre de la Proclamation d'indépendance irlandaise, il s'entraînait déjà avec l'équipe première. De quoi bénéficier des précieux conseils de Xabier Mancisidor, l'entraîneur des gardiens de Manchester City depuis 2013, amené par son mentor Manuel Pellegrini et qui fait désormais partie des meubles.

"Ce qui nous a impressionnés, c'est sa personnalité. Sa façon de communiquer, de guider les lignes, la défense à quatre, les autres joueurs autour de lui" expliquait Guardiola à l'époque, dans des propos relayés par le média The 42.

"Il y a des gardiens qui ne communiquent pas beaucoup et qui ont d’autres talents. Ce gars est un bon gardien. Il vit le jeu tout le temps, il crie. Je m’en souviens parfaitement quand il était ici. Je me suis dit ‘wow, ce gars est impliqué dans chaque action’. Je pense que c'est en lui" poursuivait-il.

Comme beaucoup d'autres grandes pépites mancuniennes, Buzanu passe par la case prêt. Il ne lui faut que deux séjours en League One (d'abord à Rochdale puis à Portsmouth), avant d'être prêt à devenir un gardien titulaire de Premier League. Pas à Manchester, mais à Southampton, qui débourse 14 millions pour le recruter en juin 2022.

Deux mois après son départ des Skyblues, il revient à l'Etihad Stadium en tant que titulaire dans le camp d'en face. Les huit buts concédés sur l'ensemble des deux matchs ne sont qu'un détail de l'histoire, le jeune Irlandais était lancé.

Avec les félicitations de Pep Guardiola : "Vous savez, quand vous prêtez un jeune joueur en Premier League, dans une équipe comme Southampton, et qu'il s'impose dans l'équipe dès le début...Oui, j'ai été surpris, mais au final, pas tant que cela, car nous le connaissions. Xabier Mancidisor n'arrêtait pas de me répéter à quel point il est bon".

"Et puis, s'il joue dans l’équipe, c'est parce que Ralph (Hasenhüttl, l'entraîneur de Southampton à l'époque NDLR) n’est pas stupide. Il sait qu’il peut le faire. Chaque joueur, chacun a sa propre personnalité. Gavin est construit comme ça, pour gérer la pression" a conclu l'entraîneur de Manchester City.

C'est désormais dans un autre contexte que Bazunu doit faire avec cette pression. Si son jeune âge (il n'a toujours que 22 ans) en a rendu plus d'un sceptique, son vécu et sa propension à guider les autres pourraient être bien utile, même pour Matthieu Epolo. Reste désormais à confirmer cela sur le terrain, en retrouvant le niveau qui était le sien avant sa blessure, jusqu’en fin de saison dernière.