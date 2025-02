Les affiches, les enjeux, les favoris : tout ce qu'il faut savoir sur cette 26ème journée de Pro League qui s'annonce décisive

On entre dans le sprint final de cette phase classique. A cinq journées de la fin, la course au top 6 bat encore son plein, tout comme celle pour éviter les play-downs. Focus sur les enjeux de cette 26e journée de Pro League.

L'affiche du week-end dès vendredi

20h45 : Le Standard de Liège reçoit Genk dans ce qui est la grosse affiche du week-end. Le leader veut creuser l'écart avec Bruges pour compter la plus grande avance possible avant les Play-Offs. Et en parlant de Play-Offs, le Standard est en embuscade depuis quelques semaines.

Positionnés à la 7ème place du classement, les Rouches sont à deux points de La Gantoise et du Top 6. La victoire est donc primordiale pour les deux équipes. A noter que Genk reste sur 5 victoires de suite. David Bates, Nathan Ngoy, Alexandro Calut et Laurent Henkinet sont absents pour les Rouches, comme Hendrik Van Crombrugge de l'autre côté. Yira Sor est incertain.

Un samedi soir piégeux pour Bruges, l'Antwerp ne peut pas se louper

16h00 : Dender se déplace à OHL dans le but de confirmer sa place hors de la zone rouge ou pourquoi pas dérégler la course au Top 6, puisque le promu n'est jamais qu'à six points de La Gantoise. OHL, de son côté, lutte pour ne pas finir en Play-downs et n'a qu'un petit point d'avance sur Malines. Thibaud Verlinden est suspendu pour les locaux et les visiteurs devront se passer d' Aurélien Scheidler lui aussi suspendu.

18h15 : L'Antwerp, 5ème, se doit de gagner pour pallier la défaite de la semaine dernière et se donner de l'air dans la course au top 6. The Great Old reçoit Courtrai, avant-dernier et déjà presque assuré de jouer les Play-downs avec 10 points de retard sur OHL. Au Bosuil, le Matricule 1 ne peut pas se louper.

20h45 : Le dauphin de Genk, le Club de Bruges, se déplace sur le synthétique de Saint-Trond. Un déplacement difficile pour les Blauw & Zwart entre les deux rencontres de Ligue des Champions, mais important pour ne pas laisser filer Genk. Les Trudonnaires, avec 1 point sur 12, sont dans la zone rouge à 6 points d'OHL. Bjorn Meijer est le seul absent majeur dans le groupe brugeois, tandis que Felice Mazzù ne pourra pas compter sur Rein Van Helden, suspendu, mais bien sur son trio Lapoussin - Lamkel Ze - Bertaccini.

Gand peut faire un grand pas vers les Play-Offs dès dimanche, Charleroi jouera sa dernière carte contre Anderlecht

13h30 : La Gantoise accueille la lanterne rouge, le Beerschot, dans un match crucial. Les Buffalos sont sixièmes avec deux points d'avance sur le Standard et n'ont pas le droit à l'erreur face au dernier déjà condamné aux Play-downs. Ils pourraient d'ailleurs faire un grand pas vers les Champions Play-Offs en cas de victoire. Jordan Torunarigha est suspendu côté Gantois, Fadiga, Dean et Hjulsager sont aussi absents. Marwan Al Sahafi est blessé au Beerschot, comme Sanusi et Mbe Soh.

16h00 : Malines se rend à l'Union Saint-Gilloise. Actuellement dans une spirale plus que négative, les hommes de Besnik Hasi se doivent de relever la tête. Initialement dans la course au Top 6, le KaVé a finalement enchainé les mauvais résultats pour se retrouver menacé et à un point d'OHL, juste devant les Play-downs.

Une dynamique totalement opposée à celle de l'Union, troisième et sur une série de 13 matchs sans défaite en championnat. Les Unionistes doivent tourner la page de la défaite 0-2 subie contre l'Ajax en semaine durant le match aller des barrages d'Europa League. Ousseynou Niang est suspendu pour les Unionistes, tandis que Castro-Montes est blessé. A Malines, Thoelen, Foulon, Vanheusden et Van den Eynden sont absents.

18h30 : Le 4ème se déplace chez le 8ème, les Carolos accueillent les Mauves. Dans un match où les enjeux sont assez similaires qu'à Standard-Genk, Charleroi peut encore croire au top 6 tandis qu'Anderlecht doit gagner pour consolider sa place au sein de ce dernier.

Les hommes de David Hubert​ ont essuyé une défaite 3-0 en semaine chez les Turcs de Fenerbahce et devront vite se remettre la tête au championnat. Killian Sardella est suspendu pour Anderlecht, tandis qu'Ashimeru est blessé et que Vertonghen a fait son retour dans le groupe en Europa League, sans pour autant jouer. Pas d'absence majeure chez les Zèbres, si ce n'est celle de Defourny.

19h15 : Pour ce dernier match de la 26ème journée, le Cercle de Bruges reçoit Westerlo. A égalité de points avant la rencontre, les deux équipes ne sont qu'à une petite unité de Malines et de la zone rouge. Une victoire est donc primordiale pour tout le monde. Le gardien du Cercle, Maxime Delanghe​ est suspendu suite à un carton rouge pris au dernier match. Paris Brunner est lui incertain.