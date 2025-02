"On me l'a dit droit dans les yeux..." : Arnaud Bodart ne comprend pas la signature du nouveau gardien du Standard, Gavin Bazunu

Arnaud Bodart donne son avis sur la signature de Gavin Bazunu. C'est un mauvais choix selon lui !

Auteur d'une prestation plutôt décevante pour ses débuts contre Westerlo, Gavin Bazunu fait face à de nombreuses critiques. Beaucoup de supporters liégeois se posent la question de savoir s'il était vraiment intéressant de signer le portier irlandais.

"Moi, je ne jouais plus et c’est Epolo qui jouait. On me dit droit dans les yeux que le but c’est de le vendre et maintenant il est sur le banc," réagit Arnaud Bodart au micro de la RTBF.

Un transfert qui est une erreur selon l'ex-portier liégeois : "Bazunu est un super gardien qui est international mais il arrive en prêt et ne rapportera rien au club. Je ne comprends pas cette logique financière."

La question c’est : pourquoi l’avoir mis tout de suite ?

L'ancien sélectionneur des Diables Rouges, Marc Wilmots, se questionne : "Sur le premier but, il fait l’erreur de vouloir la capter. C’est peut-être le manque de temps de jeu le problème. La question c’est : pourquoi l’avoir mis tout de suite ?"

"Il y a Matthieu Epolo qu’ils veulent mettre en avant, mais ils le retirent directement et le mettent sur le banc," souligne le consultant avec incompréhension. Ce vendredi soir, le Standard de Liège affronte le KRC Genk. Ivan Leko pourrait bien décider de reconduire le nouveau gardien.