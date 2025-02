Pour la première fois depuis longtemps : plusieurs changements sont attendus dans le 11 du Standard pour affronter le Racing Genk

Pour la première fois depuis plusieurs semaines, Ivan Leko pourrait opérer du changement dans son onze de base après la défaite du Standard à Westerlo, la semaine dernière. Deux changements pourraient voir le jour en défense, une grande question se pose au milieu.

Le Standard débute ses Play-Offs 1 avant l'heure, ce vendredi soir, par la réception du Racing Genk, leader du championnat. Invaincu durant cinq rencontres, les Rouches doivent se remettre du revers concédé à Westerlo dimanche dernier, 4-2.

Pour cette affiche face aux Limbourgeois de Thorsten Fink, Ivan Leko pourrait, pour la première fois depuis plusieurs semaines, "profiter" de la défaite, mais surtout de plusieurs retours en forme, pour opérer quelques changements au sein d'un onze de base qui n'a que très peu bougé depuis le début de l'année civile, hormis au poste de gardien de but où Gavin Bazunu fut déjà le troisième portier utilisé en 2025, et le quatrième depuis le début de la saison.

Le retour de Sutalo et l'expérience de Szalai derrière ?

On pense notamment à un compartiment défensif qui a très longtemps impressionné malgré sa jeunesse et son inexpérience, mais qui pourrait se révéler trop court pour tenir le coup face aux cinq ténors du Royaume. Si Ibe Hautekiet, devenu un véritable patron derrière, devrait bien garder sa place, Henry Lawrence et Daan Dierckx pourraient être les victimes du retour de Bosko Sutalo et de l'arrivée d'Attila Szalai, recruté pour tenir tête à ces cadors.

Légèrement blessé fin 2024 mais de retour sur le banc depuis quelques semaines, le Croate "payait" les bons résultats de l'équipe et de la défense, qui n'a concédé que deux buts en quatre matchs pour commencer l'année. Il était cependant un indiscutable aux yeux d'Ivan Leko, adepte du dicton "on ne change pas une équipe qui gagne". Elle a, cette fois, perdu, et la porte est ouverte pour le retour de Sutalo dans le onze.

De son côté, Attila Szalai est arrivé pour jouer les gros matchs, et n'a pas encore trop été utilisé par Leko qui, dans la mesure du possible, préfère laisser quelques semaines d'adaptation au groupe et à la tactique avant de lancer un joueur (ce qu'il n'avait pas su faire avec Lazare Amani, arrivé pour compenser le départ de Price). Les gros matchs, les voici, et le Hongrois de 27 ans pourrait donc devenir la troisième partie de la charnière défensive.

Une grande question au milieu de terrain

Au milieu de terrain, aussi, du changement pourrait s'opérer, puisque le capitaine est de retour. Monté au jeu à la mi-temps à Westerlo, Aiden O'Neill devrait connaître sa première titularisation depuis le 10 janvier et remplacer un Karamoko qui a bien presté, mais qui manque de galon et d'expérience au milieu de terrain par rapport à l'Australien. Leko l'a déjà dit, son capitaine sera toujours aligné s'il est disponible.

Une autre grande question se pose : les performances de Marko Bulat sont, de manière visible pour tout le monde, décevantes. Mais Ivan Leko aime beaucoup le profil de son compatriote, capable de donner de très bons ballons tant sur phase arrêtée que sur une action lancée. Son déchet énerve toutefois, tandis que Lazare Amani patiente sur le banc et compte bien intégrer l'équipe. Quel choix fera Leko ce vendredi soir ? Très difficile à dire.

La composition probable du Standard pour affronter le Racing Genk

Pour le reste de l'équipe, c'est du classique qui est attendu, avec un Ivan Leko qui va reconduire Gavin Bazunu, Marlon Fossey, Ibe Hautekiet, Ilay Camara, Dennis Ayensa, Andi Zeqiri et probablement aussi Léandre Kuavita, malgré la concurrence, toujours de Lazare Amani, au milieu de terrain.

La composition probable du Standard contre Genk : Bazunu - Camara, Sutalo, Hautekiet, Szalai, Fossey - O'Neill, Kuavita, Bulat - Ayensa, Zeqiri.