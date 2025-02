Un jeune belge fait sensation et son entraîneur l'a bien remarqué : "Heureusement que le mercato est fini !"

Jorthy Mokio a vécu une soirée inoubliable contre l'Union. Le jeune belge de 16 ans a marqué son premier but pour les Amstellodamois d'une belle volée.

À la 70e minute, notre compatriote a ainsi envoyé une très belle volée sur corner... de son mauvais pied. Un sacré premier but en pro de la part de Jorthy Mokio, 16 ans à peine.

Mokio a commencé sa formation de jeunes à La Gantoise, où il a rapidement été considéré comme un grand talent. Les Buffalos voulaient le garder, mais ont dû céder face à l'intérêt des meilleurs clubs européens. Finalement, Mokio a choisi l'Ajax, un club réputé pour sa formation de jeunes.

Après une demi-saison avec Jong Ajax, Mokio obtient de plus en plus de temps de jeu avec l'équipe première. "Je pensais avoir besoin de plus de temps, mais les choses peuvent aller vite", admet-il dans Het Laatste Nieuws.

Le coach de l'Ajax, Francesco Farioli, est également très impressionné par le jeune Belge. "C'est un joueur qui combine la qualité avec la force physique."

"Après le match, j'ai dit en plaisantant à Jorthy que j'étais bien content que le mercato soit terminé", ajoute Farioli. L'avenir de Mokio est clairement à l'Ajax, pour le moment. Et, espérons-le, chez les Diables Rouges.