📷 Kevin De Bruyne dans le top 100 des athlètes les mieux payés aux côtés de Cristiano Ronaldo : découvrez les salaires exorbitants des sportifs

C'est déjà la huitième année consécutive que Cristiano Ronaldo décroche ce titre, bien que ses revenus aient légèrement diminué par rapport à 2023, où il avait atteint 263 millions d'euros selon Sportico.

Son salaire annuel à Al-Nassr atteint 205,5 millions d'euros, sans compter les 43 millions d'euros supplémentaires générés par des accords de parrainage particulièrement lucratifs.

Bien que son contrat avec Al-Nassr prenne fin en juin 2025, l'avenir de Ronaldo en 2025 semble toujours prometteur. À 40 ans, le Portugais demeure l'une des personnalités les plus influentes du sport mondial, et ses succès, tant sur le terrain que dans le monde des affaires, ne sont pas près de s'arrêter.

En plus de ses revenus colossaux liés au football, le natif de Funchal poursuit son activité d'ambassadeur pour diverses marques, ce qui contribue à gonfler encore davantage son impressionnant portefeuille. La popularité de CR7, sur et en dehors des terrains, est donc gigantesque.

Stephen Curry, la star américaine des Golden State Warriors, occupe la deuxième place avec 148 millions d'euros. Tyson Fury, le boxeur irlandais, le suit avec 141 millions d'euros. Le top quatre est complété par Lionel Messi (129 millions d'euros) et LeBron James (127 millions d'euros). Le Diable Rouge Kevin De Bruyne est le seul Belge à figurer dans le top 100, avec un impressionnant salaire de 37,7 millions d'euros.

1‚É£ @Cristiano ūüáĶūüáĻ



- $215 million in salary (@AlNassrFC)

- $45 million in endorsements

- $260 million total earnings in 2024 ūü§Į pic.twitter.com/f7ogx3myyO