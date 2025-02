Le Standard Fémina est qualifié pour la finale de la Coupe de Belgique : l'affiche est déjà connue

Le Standard Fémina est qualifié pour la finale de la Coupe de Belgique. Les filles se sont largement imposées contre Louvain en demi-finale (4-1).

Le Standard Fémina affrontait ce samedi Louvain en demi-finale de la Coupe de Belgique. La rencontre se déroulait dans le Football Campus du SL16.

Le défi était de taille pour les filles, l'OHL étant actuellement l'équipe leader de la Super League. Mais il n'aura pas fallu beaucoup de temps avant que les Liégeoises prennent les devants. Noémie Gelders a ouvert le score dès la 22e minute de jeu.

Un peu plus de dix minutes plus tard, c'était au tour d'Amber Barrett de marquer. Mais ce n'est pas tout dans cette première période, l'Irlandaise inscrira même le troisième but juste avant la pause.

Une fois la partie reprise, ce sont les Louvanistes qui se sont montrées entreprenantes en marquant cinq minutes après le début du deuxième acte. Le score restera ensuite inchangé jusqu'en toute fin de match, où Mariam Toloba scelle la victoire à 4-1.

Les joueuses de Stéphane Guidi sont donc qualifiées pour la finale. Elles y affronteront Anderlecht dans un Clasico qui promet déjà d'être bouillant.