Belgique ou Grèce, Kos Karetsas a-t-il déjà fait son choix ? "C'est pratiquement acté"

L'heure du choix arrive pour Konstantinos Karetsas. Et selon certaines sources, il ne se fera pas en faveur de la Belgique.

La saison de Konstantinos Karetsas confirme tout ce qu'on pensait du jeune talent du KRC Genk. Le milieu créatif limbourgeois s'est imposé en équipe A avec 26 matchs disputés cette saison pour 2 buts et 4 passes décisives.

Suffisant pour être appelé en équipe nationale ? En temps normal et au vu de la concurrence à son poste, probablement pas. Mais Karetsas, bien sûr, n'est pas un joueur normal : le médian belgo-grec est l'un des plus grands talents du pays à son poste... et est très convoité par la fédération grecque.

Au point où depuis de longs mois maintenant, des voix s'élèvent pour que le nouveau sélectionneur belge Rudi Garcia appelle Karetsas dès le mois de mars - ou au moins pour que Vincent Mannaert, directeur technique de l'Union Belge, prenne contact avec le joueur.

Selon le journaliste de Sporza, Yanko Beeckman, les signes ne seraient en tout cas pas au vert concernant Karetsas en sélection belge. "Ca ne se présente pas bien pour les Diables Rouges. J'ai appelé quelques personnes au sein de la fédération, et il y a des craintes qu'il choisisse la Grèce", affirme-t-il.

"Apparemment, son choix est quasiment acté. Mais Vincent Mannaert tente encore de le faire changer d'avis", précise Beeckman. On ne peut qu'espérer qu'il y parvienne...