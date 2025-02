Deux atouts cruciaux, au meilleur moment : pourquoi Malines et Besnik Hasi n'ont désormais plus aucune excuse pour ne pas se sauver

Maintenant que sa série de matchs sans victoire est terminée, Malines n'a plus aucune excuse pour ne pas se sauver. L'important Daam Foulon est de retour, tandis que Benito Raman se présente de plus en plus comme un talisman.

Le plus gros danger était que cette série de dix matchs sans victoire n'affaiblisse mentalement le KV Malines. Ce n'est pas arrivé. Ces derniers mois ont mis en lumière les vulnérabilités et les limites des joueurs de Besnik Hasi, qui n'ont toutefois jamais formé une équipe moribonde. L'affirmation selon laquelle il y a largement assez de qualité pour éviter les play-downs a été soulignée par la victoire au Parc Duden. Malines doit maintenant finir le travail. Daam Foulon est de retour et son équipe gagne à nouveau. Une chose n'explique pas entièrement l'autre, mais ce n'est pas non plus un hasard total. Il y a une différence entre s'impliquer et démontrer une mentalité de combattant, et personne dans l'effectif du KaVé n'incarne autant ce dicton que Foulon. Lors de sa première entrée en jeu en 2025, il a continué de mettre la pression sur Moris dans les dernières minutes, à un moment où les visiteurs pensaient surtout à défendre. Foulon attise le feu L'arrière gauche incarne l'ADN Malinwa comme personne d'autre. Il peut attiser le feu et le fait en tant que pilier du vestiaire, ce qui amène aussi ses coéquipiers à s'en inspirer. Avec son retour, le KV Malines est presque au complet, à l'exception des blessés de longue date. Cela n'a été que rarement le cas cette saison. Tous les atouts sont réunis pour s'assurer facilement une saison supplémentaire en Jupiler Pro League. Tout cela sous réserve que Benito Raman reste en forme. Avec cinq buts dans les quatre derniers matchs, l'attaquant est l'homme en forme qui peut assurer à Malines de disputer les Play-Offs 2. Raman terrorise les défenseurs Présent depuis le début de la saison et très souvent titulaire, Benito Raman est proche de son meilleur niveau. À 30 ans, sa carrière pourrait être sur le point de rebondir. Ce ne sont pas seulement ses buts qui le prouvent, mais également le fait que le défenseur contre lequel il joue ces dernières semaines agit constamment avec de la peur. Très récemment, Stefan Mitrovic de Gand et Fedde Leysen de l'Union ont vécu une rencontre infernale avec Raman dans leur zone. Ces atouts doivent permettre à Malines d'éviter les play-downs, normalement même sans trop de problèmes.