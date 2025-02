Une ville, deux grands clubs, et une guerre des enchères à venir pour recruter Charles De Ketelaere ?

Dans une forme étincelante avec l'Atalanta Bergame, Charles De Ketelaere figure sur les tablettes de plusieurs géants européens. A Manchester, les deux grands clubs de la ville pourraient batailler pendant l'été pour recruter le Diable Rouge.

Parti du Club de Bruges contre un montant avoisinant les 35 millions d'euros, Charles De Ketelaere avait vécu une première saison très difficile en Italie, sous les couleurs de l'AC Milan.

Prêté à l'Atalanta à l'été 2023, le Diable Rouge avait rapidement retrouvé sa superbe, et a été définitivement acquis par la Dea l'été dernier, contre environ 25 millions d'euros. Un investissement très rentable compte tenu des statistiques affichées par CDK.

Depuis le début de la saison, le "petit prince" a planté onze buts et a délivré autant de passes décisives toutes compétitions confondues. Il est le Diable Rouge le plus prolifique, devant un Dodi Lukebakio qui a passé la barre des dix buts en Liga avec le FC Séville, Romelu Lukaku et Loïs Openda.

City et United : les deux clubs de Manchester voudraient Charles De Ketelaere

Avant de recevoir son premier amour, le Club de Bruges, en barrage retour de Ligue des Champions, ce mardi soir, Charles De Ketelaere vient de voir son nom associé à deux géants européens, dans la presse anglaise.

En effet, une ville entière serait prête à se déchirer les services du milieu offensif de 23 ans, pendant l'été. Selon diverses sources Outre-Manche, Manchester City l'aurait identifié comme potentiel remplaçant de Kevin De Bruyne, tout comme Florian Wirtz de Leverkusen, tandis que selon TeamTALK et Sky, Manchester United pourrait se joindre à la guerre des enchères pour passer devant son voisin.

Encore sous contrat à l'Atalanta jusqu'en 2027, Charles De Ketelaere n'aura probablement pas envie de partir trop vite et de vivre une nouvelle saison d'adaptation compliquée. Toutefois, si la bonne offre arrive sur la table des dirigeants italiens...