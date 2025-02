Après les strass de la Ligue des Champions, Bruges devra éviter le piège tendu par le Standard : "La nuit a été très difficile, j'ai à peine dormi"

Tout juste remis de la qualification de ses joueurs pour les 1/8es de finale de la Ligue des Champions, Nicky Hayen est déjà projeté sur la rencontre de Jupiler Pro League qui se tiendra dimanche entre le Club de Bruges et le Standard. Le T1 Blauw & Zwart ne veut pas s'enflammer malgré l'exploit.

C'est un Nicky Hayen aux très petits yeux qui a été interviewé par nos confrères de la VRT alors que le Club de Bruges attendait son avion à l'aéroport de Bergame, ce mercredi en début de journée. L'entraîneur du Club de Bruges est revenu sur la fin de soirée des Blauw & Zwart et la fête après la qualification.

"La nuit a été très difficile. Il y avait encore énormément d'adrénaline dans mon corps et je n'ai pas réussi à dormir. Après la rencontre, nous sommes allés boire un verre et manger au restaurant, mais la fête n'a pas été trop importante car les prochaines échéances arrivent rapidement."

Nicky Hayen est déjà concentré sur la réception du Standard

Naturellement très heureux, Nicky Hayen ne veut cependant pas s'emballer et est déjà concentré sur la rencontre de Jupiler Pro League que ses joueurs disputeront dimanche face au Standard. Bruges ne peut pas perdre des points afin de ne pas laisser le Racing Genk s'envoler en tête.

"Il est logique qu'il y ait de la fatigue physique dans le groupe. Le match d'hier a eu lieu à peine plus de 60 heures après notre déplacement à Saint-Trond. Heureusement, nous avons encore quelques jours de repos avant la réception du Standard. Il est important de trouver le bon équilibre entre repos et travail pour préparer les nombreux matchs qui arrivent."

Nous sommes actifs sur les trois fronts, mais nous n'avons encore rien gagné"

Dans la presse du nord du pays, Nicky Hayen a été comparé, ce mercredi matin, à Ernst Happel, entraîneur à succès du Club de Bruges qui a remporté le titre en 1976, 1977 et 1978, qui a remporté la Coupe de Belgique et qui a échoué en finale de la Coupe UEFA (1976) et de la Coupe des clubs champions (1978).

"Je suis humble et je le resterai, mais il est évident que cette comparaison me fait plaisir. Mais bien sûr, nous avons besoin de tout le monde pour atteindre ça. Nous sommes actifs sur les trois fronts, mais nous n'avons encore rien gagné. On doit continuer à travailler très dur d'ici à la fin de la saison."