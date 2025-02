José Mourinho a montré son visage le plus charmant avant Anderlecht-Fenerbahçe

José Mourinho est un personnage, capable d'éclats de colère comme de moments de classe. Heureusement, Anderlecht n'aura pour l'instant connu que le positif.

José Mourinho est probablement plus proche de la fin de sa carrière que de ses grands moments au sommet de l'Europe, mais le Special One garde une aura particulière. Peu d'entraîneurs avec son CV sont passés par la salle de presse d'Anderlecht.

Et s'il a pu se faire une image de râleur, de provocateur voire de mauvais perdant, quand il est dans un bon jour, Mourinho est l'un des vrais gentlemen du football. Il l'a prouvé ce mercredi en évoquant notamment son lien avec la Belgique et avec Marouane Fellaini.

"Je discute souvent avec Marouane, mais nous ne parlons pas football belge", assure-t-il ainsi. "Même si nous avons gagné l'Europa League ensemble, notre relation va au-delà de ça. Elle est spéciale. Je suis content pour lui, il est devenu très riche avec son passage en Chine", rigolait le Portugais.

Fellaini n'est pas le seul Belge ayant des liens forts avec l'entraîneur de Fenerbahçe. On l'a vu à l'aller : Jan Vertonghen est resté proche de son ancien entraîneur à Tottenham. "Je n'accepte pas le maillot de n'importe qui, sinon je n'aurais pas place pour tout mettre chez moi", pointe Mourinho.

"Accepter celui de Jan, cela signifie quelque chose. C'était un honneur de travailler avec lui à Tottenham, même si c'était dans une période compliquée", se rappelle le Special One. Si ce jeudi, Anderlecht réalise un miracle et élimine Fenerbahçe, peut-être verra-t-on son côté plus bougon en conférence de presse.