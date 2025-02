Deux matchs après lesquels José Mourinho ne peut pas se plaindre de l'arbitrage : "Je suis pour le fair-play, même si parfois on ne dirait pas"

Les fans d'Anderlecht ne seront probablement pas d'accord, mais José Mourinho a été particulièrement élogieux envers l'arbitre après Anderlecht-Fenerbahçe. Le Portugais n'a en tout cas pas été lésé lors des deux confrontations contre les Mauves.

Lors du match aller, il y avait déjà eu trois moments controversés et décisifs, et lors de la rencontre retour, Anderlecht n'a pas non plus obtenu de penalty pour une poussée évidente dans le dos de Luis Vazquez. "L'arbitre a été excellent. Il a eu un contrôle total", soulignait José Mourinho en conférence de presse.

L'entraîneur portugais a été interrogé sur les adversaires potentels du Fener' : l'Olympiakos ou les Rangers. "Le vol vers l'Olympiakos est plus court, le stade de Glasgow est fantastique. Mais à Istanbul, nous pouvons affronter n'importe qui."

Je suis pour le fair-play, même si on a parfois l'impression que ce n'est pas le cas"

Ce week-end, le Fenerbahçe disputera le choc du championnat de Turquie, face à Galatasaray. Une rencontre qui sera dirigée par un arbitre étranger. "Est-ce un arbitre de haut niveau ? Oui ? Alors je pense que c'est bien, c'est important pour la crédibilité, l'image et le match. Cela me convient. Je veux gagner comme tout le monde, je suis pour le fair-play, même si parfois on a l'impression que ce n'est pas le cas. J'espère que ce sera un grand match de football."

Un joueur d'Anderlecht a-t-il attiré son attention ? "Quand je joue contre une équipe, je ne me concentre pas sur un joueur. Je me concentre sur mon équipe et ses possibilités tactiques. Je n'ai pas le temps de m'attarder sur un joueur. Anderlecht a une bonne équipe, bien organisée. Ils ont beaucoup de jeunes joueurs. Nous avons joué notre meilleur match d'Europa League à domicile contre eux. C'est pourquoi nous avons pu venir ici un peu plus détendus, car nous savions que ce serait difficile."

Le match a été temporairement interrompu après des incidents dans les tribunes entre supporters turcs et belges. "Nous ne savions pas ce qui se passait. Ils me l'ont dit dans le vestiaire. Nous avons bien commencé, nous avons marqué immédiatement, mais le match a été arrêté à notre meilleur moment. J'ai craint des blessures car nous avons dû nous arrêter. Néanmoins, le match a été équitable et l'arbitre a eu le contrôle total."