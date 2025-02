Incroyable Didier Lamkel Ze, qui provoque encore la confusion après une déclaration surprenante : "Ce club ? Je ne le connais pas, je n'y ai jamais joué, merci et bonne soirée"

Actuel joueur de Saint-Trond, Didier Lamkel Ze a précédemment porté les couleurs de l'Antwerp et de Courtrai. Quoique le Camerounais ne semble plus aussi certain...

Daan Heymans, actuel joueur du Sporting Charleroi, a fait une déclaration remarquable sur Didier Lamkel Zé dans le podcast 90 Minutes, dans le nord du pays. Le meilleur buteur des Zèbres est tombé sur un site de supporters du KV Courtrai appelé "denveeka". Cette page, qui invite souvent d'anciens joueurs ou des joueurs actuels pour des discussions, a envoyé une demande à l'ancien attaquant du KVK. Cependant, quand la question lui a été posée concernant son passé au club, Didier Lamkel Ze a livré une réponse pour le moins surprenante. Il a répondu: "Je ne veux pas parler d'un club que je ne connais pas. Je n'ai jamais joué là-bas. Merci et bonne soirée." La situation a provoqué beaucoup de confusion, surtout étant donné que le logo du KV Courtrai était clairement visible sur le compte Instagram du site de supporters. "Comment peut-il ne pas le savoir ?" se demandaient beaucoup de fans sur les réseaux sociaux. L'analyste Filip Joos, également présent dans le podcast, a réagi de manière humoristique: "C'est vrai qu'il n'a effectivement jamais joué là-bas, vu ses performances." Didier Lamkel Zé a bien évolué au Stade des Eperons d'Or, mais son maigre bilan d'un but en dix matchs ne restera pas dans les annales. Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door 90 MINUTES podcast (@90minutespodcast)