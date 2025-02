Le Cercle connaît son adversaire, José Mourinho face à un entraîneur belge : les derniers verdicts européens sont tombés

Après la Ligue des Champions, ce sont l'Europa League et la Conférence League qui connaissent leurs prochaines affiches. Parcourons-en les verdicts.

Comme le Club de Bruges, le Cercle attendait de connaître le nom de son adversaire pour les huitièmes de finale de Conférence League. Les Groen en Zwart pouvaient tomber sur les Polonais de Jagiellonia ou sur les Norvégiens de Molde.

Plutôt qu'une revanche contre Molde (qui avait battu les Brugeois lors du troisième tour préliminaire d'Europa League en août), le Cercle se rendra en Pologne. Jagiellonia est actuellement coleader du championnat local en compagnie du Lech Poznan.

Grâce à son statut de tête de série hérité de sa présence dans le top 8 lors de la première phase, le Cercle jouera à domicile lors du match retour, avec un potentiel quart de finale contre le Betis Séville à la clé. Epouvantail de la compétition, Chelsea jouera contre le FC Copenhague.

De belles affiches en Europa League

Une heure plus tôt, l'Europa League avait elle aussi livré ses verdicts, avec notamment le duel entre Philippe Clément et José Mourinho à l'occasion de Rangers - Fenerbahçe ou la double confrontation entre l'Eintracht Francfort d'Arthur Theate et l'Ajax Amsterdam, bourreau de l'Union Saint-Gilloise hier soir.

Le clash entre la Roma et l'Athletic Bilbao vaudra également le détour, tandis que l'AZ de Maarten Maertens affrontera Tottenham après avoir sorti Galatasaray.