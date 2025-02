"Nous avons déjà montré que nous pouvions les battre" : confiance de mise dans le camp brugeois mais Aston Villa s'est bien renforcé depuis !

Le Brugeois se réjouit déjà des retrouvailles avec les Anglais. Lors de la phase de groupe, le Club s'était imposé 1-0 à domicile, ce qui donne de l'espoir au joueur suisse.

Le Club de Bruges rencontrera Aston Villa pour la deuxième fois cette saison, mais l'enjeu sera encore plus important cette fois-ci. De plus, la qualification se jouera en deux actes, les Brugeois devront donc également surmonter leur déplacement à Birmingham.

Enfin, les Blauw & Zwart sont certes en confiance actuellement, mais la ligne offensive des Anglais a été sérieusement étoffée cet hiver avec les arrivées de Marcus Rashford (ex-Manchester United) et Marco Asensio (ex-Real Madrid et PSG).

Malgré tout, cette revanche entre Nicky Hayen et Unai Emery s'annonce passionnante : "Nous connaissons Aston Villa et nous savons comment ils jouent. C'est une équipe très forte, mais nous avons déjà montré à domicile que nous pouvions les battre et cela reste du football", a déclaré Ardon Jashari sur le site du Club.

Le joueur fait bien-sûr référence à la victoire 1-0 lors de la phase de groupe, qui remonte au 6 novembre. Mais à l'époque, Villa était en perte de vitesse en Premier League et beaucoup d'eau a coulé sous les ponts depuis.

Jashari s'attend à une grosse bataille : "Lille était également un adversaire possible, mais le tirage au sort en a décidé autrement. Le fait qu'il s'agisse d'une répétition d'une rencontre précédente n'est pas un problème. C'est une nouvelle occasion de nous montrer et de briller en tant qu'équipe contre une très bonne formation issue du meilleur championnat du monde. Je suis heureux et j'ai hâte d'y être", ponctue le Suisse.