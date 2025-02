Une grande première pour Anderlecht et David Hubert : quels choix fera-t-il désormais ?

Pour la première fois depuis qu'il a pris fonction à Anderlecht, David Hubert dispose d'un secteur défensif à 100% disponible. Mais pour quelle paire (ou trio) optera-t-il dans l'axe ?

"J'ai la défense au complet, mais maintenant c'est le secteur offensif qui est déforcé" : David Hubert plaisantait au moment d'évoquer le retour de Jan Vertonghen et, de manière générale, le fait d'avoir enfin à sa disposition tous ses défenseurs centraux. Pour la première fois depuis son arrivée, lui qui n'a pas pu aligner deux fois le même onze une seule fois cette saison.

Reste que Hubert paraissait très content du retour de son capitaine, et intrinsèquement du meilleur défenseur de son noyau. L'un des rares, aussi, avec l'expérience du haut niveau. Touchons du bois à sa place et partons du principe que Vertonghen restera fit jusqu'en fin de saison, et pourra bientôt être titulaire : quelles sont les options, en duo ou en trio, pour le coach du RSCA ?

À 80%, Jan Vertonghen est déjà un titulaire

Les petites erreurs de Lucas Hey et l'impulsivité de Jan-Carlo Simic ont prouvé que la défense d'Anderlecht avait un grand besoin de calme et d'expérience. Jan Vertonghen n'est pas à 100%, mais est-il déjà prêt à être titulaire très vite ? Hubert a temporisé, mais c'est bien sûr l'objectif, au moins pour les Playoffs ou la finale de la Coupe.

Récemment, Jan-Carlo Simic a déjà perdu temporairement sa place dans le onze du RSCA ; le retour de Vertonghen va encore lui compliquer la tâche. Même quand il opte pour une défense à trois, comme ce jeudi contre Fenerbahçe, Hubert ne l'aligne plus systématiquement, préférant un profil plus polyvalent qui lui permet de changer de schéma en cours de match (comme Ndiaye).

Lucas Hey, lui, a soufflé le très chaud et le très froid : le garçon a du football dans les pieds, c'est une évidence, et est peut-être le seul défenseur derrière Vertonghen à pouvoir construire de l'arrière et monter avec le ballon. Mais ses erreurs de jeunesse, même si c'est "le métier qui rentre", comme l'a pointé Hubert hier soir, peuvent coûter cher. Il peut apprendre beaucoup de son capitaine, mais serait alors à droite de l'axe, sur son mauvais pied.

Adryelson, le complément évident ?

Le duo le plus complémentaire semble celui que composerait Vertonghen avec Adryelson. Le Brésilien est solide, hargneux, n'a commis aucune grosse erreur depuis son arrivée. Un vétéran recordman de caps en sélection et un vainqueur de Copa Libertadores : Vertonghen-Adryelson, c'est en réalité un duo de haut niveau sur papier.

Avec Hey, Simic ou même Ndiaye intégrant le trio si David Hubert décide de changer de schéma, Hey tenant probablement la corde à l'heure actuelle, la hiérarchie pourrait donc être celle-là. Vertonghen et Adryelson en incontournables, et les autres prenant du temps de jeu où et quand ils le peuvent, également quand il faut laisser souffler Sterke Jan, dont le surnom n'est plus vraiment d'actualité au vu de ses rechutes régulières. Dimanche, voir Vertonghen débuter serait une surprise ; mais s'il est titulaire, celui qui jouera à ses côtés donnera une indication sur les choix de David Hubert.