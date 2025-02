Benito Raman (buteur ?) pique à nouveau la VAR : "De nos jours, ils ne sont pas très doués pour tracer des lignes"

Benito Raman ne figurera officiellement pas parmi les buteurs de ce week-end, même s'il revendiquait initialement le 1-0. Avec un peu de réticence et un commentaire cynique sur l'assistance vidéo à l'arbitrage, il accepte la situation.

"Si vous menez 1-0, vous ne pouvez pas laisser filer la victoire dans les cinq dernières minutes", se lamentait Raman après la perte de points contre le STVV. "Cela s'est déjà produit plusieurs fois cette saison où nous abandonnons des points en fin de match, que ce soit 3 ou 2 points. A quoi est-ce dû ? Je pense que les remplaçants ne sont pas toujours concentrés pour exécuter leurs tâches. Vous ne pouvez pas pointer du doigt des noms spécifiques, car ce sont toujours des joueurs différents."

Il s'agit donc d'un problème récurrent et collectif. "Cela nous coûte beaucoup de points lorsque nous ne sommes plus concentrés dans les dernières minutes. Nous n'avions pas le sentiment qu'ils allaient créer beaucoup d'occasions, mais 1-1 est le résultat final. Nous n'avions plus besoin d'attaquer avec une avance de 1-0. Mais bon, c'est un fait que nous n'avons presque rien créé en seconde mi-temps. Il était donc toujours possible qu'ils marquent ce 1-1."

Raman n'attend pas d'aide de la VAR

Raman est donc d'accord sur le fait que le KV Malines s'est tiré une balle dans le pied, même s'il menait. Sur ce but attribué à Wolke Janssens contre son camp, l'attaquant avait quelque chose à dire. "J'ai touché le ballon avec mes crampons et il est rentré via Wolke Janssens. S'ils doivent tracer la ligne, ils verront bien que j'ai touché ce ballon. Mais de nos jours, ils ne sont pas très doués pour tracer des lignes."

Une remarque cynique sur le VAR, avec le 3-3 contre Gand à l'esprit. "Je vais en rester là et laisser le but à Wolke Janssens." Ce sera en effet enregistré comme un but contre son camp, qui n'était donc pas suffisant pour que le KVM remporte les trois points. "Avec une victoire, le classement aurait été totalement différent", réalisait Raman.

Raman voit le salut pour le KVM

Malines devra assurer son maintien de lui-même. "Il reste encore trois matchs, mais je suis convaincu que nous ne jouerons pas les play-downs. Vous avez des équipes du bas de classement qui se jouent entre elles et d'autres qui jouent presque uniquement contre les équipes de haut de tableau. Je vois cela se finir en beauté, mais nous ne devons pas nous reposer sur les autres équipes. Nous devons accumuler les points nous-mêmes."