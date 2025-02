Pourquoi il y a-t-il tant d'erreurs d'arbitrage en Pro League ? Jonathan Lardot apporte une réponse claire... mais surprenante

Les arbitres de la Jupiler Pro League sont plus que jamais sous le feu des critiques. Les accusations vont parfois très loin et Jonathan Lardot tente de remettre les choses en place.

Ces dernières semaines, de nombreux entraîneurs ont été extrêmement critiques envers l'arbitrage dans le championnat belge. Marc Degryse en a discuté avec le chef des arbitres, Jonathan Lardot, pour Het Laatste Nieuws.

"Besnik Hasi, Dirk Kuyt, Jonas De Roeck... Certains ont même exprimé des suspicions de tricherie. Ne devrait-on pas se réunir à nouveau autour de la table avec eux ?", se demande Degryse.

Selon Jonathan Lardot, le rendez-vous est déjà fixé, avant le début des Play-Offs. L'ancien arbitre professionnel sait aussi pourquoi autant d'entraîneurs se montrent aussi critiques envers l'arbitrage.

Chez les entraîneurs, il y a un manque de connaissance du réglement"

"Il y a un manque de connaissance du règlement", a-t-il déclaré. "Je suis favorable à inviter les entraîneurs à passer un test au début de la nouvelle saison. Ils devront évaluer des phases comme nous devons le faire."

Il n'est pas question de conspiration, selon Lardot. "Les gens pensent toujours que l'arbitrage est contre eux. Mais : nous sommes contre personne. Un arbitre veut prendre de bonnes décisions. Nous voulons faire partie du jeu."

Selon Lardot, le corps arbitral actuel, composé de 75 personnes pour un week-end, est trop petit. "J'aimerais avoir plus d'arbitres en Jupiler Pro League. Quatre ou cinq pour être précis. Cela me donnerait plus de possibilités. Actuellement, les arbitres sont trop dans leur zone de confort."