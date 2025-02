Les clubs de Pro League face à une décision qui va tout changer !

Alors que les clubs de Pro League peinent à s'accorder sur le futur format du championnat, trois options ont émergé des récentes discussions.

Semaine décisive pour le football belge. Dans la journée de jeudi, les membres de la Pro League se sont retrouvés pour une réunion de travail consacrée au nouveau format du championnat suite à l’échec de l’assemblée générale une semaine plus tôt à trouver un accord lors du vote.

Lors de la réunion organisée à Ganshoren, neuf formats différents ont été examinés, chacun présentant des aspects viables. Après que Lorin Parys ait consulté chaque club de manière individuelle, trois propositions ont finalement été retenues et soumises lors de la réunion du conseil d'administration vendredi rapportée par Het Nieuwsblad.

Trois options distinctes ont été proposées pour le futur format du championnat belge. La première reprend le modèle européen, qui n’avait pas obtenu suffisamment de soutien lors du vote de la semaine précédente.

La deuxième option se distingue par un retour à une compétition traditionnelle à dix-huit équipes, supprimant ainsi le système des play-offs. Ce système semble être plus populaire auprès des suiveurs du championnat.

Enfin, la troisième proposition conserve le format actuel, mais avec une modification majeure : les points ne seraient plus divisés par deux lors des play-offs, et les barrages de relégation seraient supprimés, offrant ainsi une plus grande flexibilité dans l’organisation du calendrier.

Une majorité des deux tiers est requise pour mettre en œuvre un nouveau format du championnat belge.