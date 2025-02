Karetsas n'est pas un cas isolé : ces neuf jeunes binationaux qui pourraient échapper aux Diables...ou que la Belgique a déjà perdu

Avec Konstantinos Karetsas, qui a choisi l'équipe nationale grecque, notre pays a de nouveau perdu un jeune talent en faveur de son pays d'origine. D'autres binationaux pourraient échapper aux Diables Rouges, quand ils n'ont pas eux-mêmes déjà annoncé la couleur.

Vincent Mannaert ne vit pas des premières semaines des plus simples pour son entrée en fonction à la fédération. Outre la nomination d'un nouveau sélectionneur, il a également dû s'employer pour combler le retard accumulé précédemment dans le dialogue avec certains binationaux. Au point que la Belgique pourrait voir d'autres talents opter pour une autre équipe nationale.

Chemsdine Talbi (19, Club Bruges) - Maroc

Concernant Talbi, cela s'annonce déjà très mal. Si son choix n'a pas encore été formellement officialisé, la pépite du Club de Bruges se rapproche fortement du Maroc. Son père Abdallah a ainsi mentionné que l'absence de soutien de la fédération belge durant sa grave blessure la saison passée jouait en la faveur des Lions de l'Atlas.

Zakaria El Ouahdi (23, KRC Genk) - Maroc

En principe, l'arrière droit de Genk peut encore choisir entre les Diables Rouges et l'équipe nationale marocaine, mais son choix semble déjà effectué. Lors des derniers Jeux olympiques, El Ouahdi faisait déjà partie de l'équipe marocaine U23 et a été appelé en septembre dernier pour l'équipe A. Cependant, il n'a pas encore joué suite à la concurrence féroce au poste d'arrière droit avec Achraf Hakimi et Noussair Mazraoui dans ses pattes.

"Honnêtement : j'ai remporté la médaille de bronze olympique avec le Maroc et également la Coupe d'Afrique avec les U23. J'ai toujours porté ce maillot avec fierté, j'ai donc aussi fait ce choix avec mon cœur. Ce n'est pas dans ma nature de refermer brusquement cette porte derrière moi", a-t-il déclaré au Belang van Limburg, laissant peu d'espoir à Rudi Garcia et compagnie.

Diego Moreira (20, Strasbourg) - Portugal

Le Belgo-portugais n'est peut-être pas très connu en Belgique, car il a rejoint les moins de 19 ans de Benfica après avoir quitté les jeunes du Standard alors qu'il n'avait que 16 ans. En 2023, Chelsea l'a recruté, pour le prêter immédiatement à Lyon. Ce prêt n'a pas été un franc succès, et après 6 mois, il a été rappelé. Depuis l'été dernier, l'ailier a l'opportunité de jouer à Strasbourg. Cette saison, il a marqué un but et délivré cinq passes décisives.

Il n'est pas sûr que l'attaquant liégeois opte effectivement pour les Diables. Malgré ses débuts avec les U15 belges, il a choisi le Portugal pour le reste de son parcours en équipe de jeunes. Il a même été appelé pour l'Euro des moins de 21 ans en 2023, jouant au passage contre les Diablotins

Matias Fernandez-Pardo (20, Lille) - Espagne

Après 28 matchs, Lille a décidé de miser sur le jeune joueur belge et l'a recruté pour 11,5 millions en provenance de La Gantoise. Une blessure l'a éloigné des terrains pendant un mois, mais Fernandez-Pardo peut désormais lutter pour une place de titulaire au sein du club de Ligue 1.

Pour lui aussi, les Diables se sont fait une raison : malgré sa présence dans presque toutes les équipes de jeunes belges, il a confirmé pencher pour l'Espagne. "J'ai en effet joué pour la Belgique, mais enfant, je regardais toujours les matches de l'Espagne. C'est là que va mon cœur", a-t-il déclaré à Marca. "S'ils me veulent, je choisis l'Espagne sans hésitation. Je sais que la concurrence y est féroce, mais j'aime les défis".

Jorthy Mokio (16, Ajax) - République démocratique du Congo

Les semaines ont été fantastiques pour la jeune perle de l'Ajax. Il a fait ses débuts en Eredivisie en tant que titulaire et est devenu le plus jeune buteur pour un club néerlandais en Europe, contre l'Union.

Jusqu'ici, son choix de sélection n'a encore été que peu mis sur le tapis, mais ses prestations XXL pourraient changer la donne. Pour l'heure, Mokio a tout connu avec les sélections de jeunes belges, mais il n'est pas impossible que le Congo s'invite dans le dossier dès que possible.

Ilay Camara (22, Standard de Liège) - Sénégal

Le latéral droit de 22 ans du Standard est l'une des révélations de cette saison de Pro League, après avoir déjà brillé avec le RWDM il y a un an. En théorie, tant les Diables Rouges que l'équipe nationale sénégalaise pourraient convoquer Camara. Il a déjà joué pour les U15 et U16 belges et a été appelé pour les U21, mais n'a pas encore joué.

Kazeem Olaigbe (22, Stade Rennes) - Nigeria

L'ancien ailier du Cercle a suivi les traces de Jeremy Doku et Mohamed Salah, quittant la Jupiler Pro League en janvier pour le Stade Rennais en France.

Olaigbe est un habitué des sélections nationales de jeunes, des U15 aux U21, avec notamment quelques jolis buts inscrits chez les Diablotins. Cependant, la concurrence est rude pour les ailiers chez les DIables, ce qui rend peu probable une convocation à court terme.

Noah Adedeji-Sternberg (19, KRC Genk) - Allemagne

À l'été 2023, Adedeji-Sternberg a rejoint le KRC Genk en provenance de l'équipe espoirs du Borussia Mönchengladbach. En janvier 2024, le jeune Allemand a été promu en équipe première, où il a inscrit 4 buts et délivré 3 passes décisives en 28 matchs cette saison.

Contrairement à Olaigbe, Adedeji-Sternberg n'a pas encore beaucoup joué pour les équipes nationales de jeunes belges. Mais il a encore le temps : l'Allemagne a un réservoir bien plus large encore.

Matthieu Epolo (20, Standard de Liège) - République démocratique du Congo

Le gardien de 20 ans a profité de la mise à l'écart d'Arnaud Bodart pour signer une série de clean sheets avec le Standard. Redevenu réserviste avec l'arrivée de Gavin Bazunu, il restait sur une première sélection avec les U21 belges. Dans son cas, c'est le Congo qui pourrait éventuellement être tenté de passer à l'action.