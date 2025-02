À 77 ans, l'ancien sélectionneur des Diables Dick Advocaat reporte sa retraite et rêve encore de la Coupe du Monde !

Dick Advocaat, c'est une carrière de milieu de terrain défensif de 1965 à 1984, puis une carrière d'entraîneur commencée dans la foulée de son raccrochage des crampons, en tant qu'entraîneur adjoint de la sélection néerlandaise.

Passé sur le banc des Diables entre septembre 2009 et avril 2010, pour une courte aventure de cinq matchs à peine, le sélectionneur de 77 ans est toujours dans le milieu, et est depuis janvier 2024 le coach de Curaçao, une île des Caraïbes faisant partie du Royaume des Pays-Bas mais qui a bien sa fédération de football et son équipe nationale, qui a atteint, comme meilleur résultat, les quarts de finale de la Gold Cup, la coupe continentale d'Amérique du Nord et centrale, en 2019.

L'île a un grand, un immense rêve : disputer, un jour, une phase finale de Coupe du Monde. Depuis plusieurs années, des moyens de développement sont instaurés afin d'améliorer la pratique du football sur le territoire. Curaçao est en progression et Dick Advocaat a envie de rester à la barre.

Pressentie dans les médias locaux depuis plusieurs semaines, l'information a été officialisée. Le Néerlandais prolonge son contrat à la tête de la sélection jusqu'au mois de juillet 2025, soit après la fin du deuxième tour qualificatif lors duquel Caraçao, actuel premier de son groupe, doit encore affronter Sainte-Lucie et Haïti.

Dick Advocaat dispose d'une option jusqu'à la fin de l'année dans son nouveau contrat, signifiant que si l'île gagne ses deux matchs, il pourra poursuivre la quête d'un Mondial qui sera encore loin d'être acquise.

Curaçao serait alors versé au troisième tour, lors duquel les douze équipes encore en lice seront réparties en trois groupes de quatre équipes. Les trois vainqueurs de groupe se qualifieront pour la Coupe du Monde, tandis que les trois deuxièmes joueront un barrage intercontinental.

🚨 As reported 2 weeks ago by @ESPNnl, today Dick Advocaat and his assistant Cor Pot and press chief Kees Jansma have officially extended their contracts until July of 2025 with an option to extend until the end of the year. #EOlaBlou pic.twitter.com/67QitLpWfZ