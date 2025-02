"Je suis surpris qu'ils ne le changent pas" : le tacle envoyé à Saint-Trond avant le match de samedi

Courtrai est déjà assuré de participer aux playdowns. Il est assez probable de les voir affronter Saint-Trond encore trois fois. Tout commence ce week-end sur le terrain synthétique de Stayen.

Si Courtrai est mathématiquement condamné aux Playdowns, Saint-Trond a encore espoir d'y échapper. Mais avec six points de retard sur le Cercle de Bruges, première équipe de la zone rouge, à trois journées de la fin, il y a fort à faire.

À commencer par ce weekend et la réception des Courtraisiens Les Kerels seront eux aussi déterminés à s'imposer, pour revenir à deux points de leur adversaire : "Et alors tout serait encore possible en playdowns", explique Brecht Dejaegere.

Arriver dans les Playdowns avec le meilleur classement possible

Pour cela, il faudra se faire au synthétique du Stayen : "C'est différent, c'est vrai. Mais nous ne devons pas y penser. Finalement, en tant que footballeur professionnel, vous devez être capable de jouer sur n'importe quel type de terrain", poursuit le milieu de terrain.

Cependant, son entraîneur Bernd Storck s'est montré un peu moins enthousiaste à propos du terrain en gazon synthétique. Après s'être déjà déplacé à Saint-Trond avec Courtrai, Eupen, le Cercle de Bruges et Mouscron (deux victoires, deux défaites), il n'attendait pas cette date du calendrier avec impatience.

L'entraîneur allemand s'est plié à contre-coeur à la semaine d'entraînement sur synthétique pour préparer la rencontre : "Pour moi, ce type de terrain est plus adapté au futsal. Nous devons nous y habituer, mais je suis surpris qu'ils ne le changent pas".