La fin des Playoffs et le retour à un championnat à 18 : êtes-vous POUR ou CONTRE ?

La Pro League devrait valider ce jeudi le retour à un format classique : 18 équipes, et plus de Playoffs. Qu'en pense le public ? On vous demande VOTRE avis !

Ce jeudi, les clubs de Pro League devraient prendre une décision qui va révolutionner le football belge. Ou plutôt : annuler la révolution qui a eu lieu il y a 15 ans, quand notre championnat est passé d'un format "classique" à un format avec Playoffs. Après 15 saisons, le championnat de Belgique pourrait donc décider de faire machine arrière et revenir à une formule à 18 équipes, sans phase finale. Une décision qui devrait être validée ce jeudi car elle est la seule à faire l'unanimité, même si à défaut de mieux ou d'avoir trouvé un accord pour une formule plus "compliquée". Et si le grand vainqueur de cette décision, au final, c'était... le public ? Voilà des années que les banderoles "Anti Playoffs" continuent de fleurir dans nos stades. La formule avec top 6 et division des points n'a jamais convaincu les supporters et sa disparition ne devrait pas faire pleurer dans les chaumières. Walfoot.be vous demande donc VOTRE avis : que pensez-vous de cette disparition prévue (même si encore à confirmer) des Playoffs dès la saison 2025-2026 ? Répondez à notre sondage, et si un autre format que le championnat à 18 vous plairait, mentionnez-le en commentaire !

La fin des Playoffs : êtes vous POUR ou CONTRE ? Tu n'es pas connecté. Clique ici pour te connecter... Pour (et retour à un format classique) 79% Contre 21% Pour (mais en faveur d'un autre format) 0% Votes Tu peux encore voter jusqu'au 01/03/2025 08:00.