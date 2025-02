Formé quatre ans à Neerpede, Ilay Camara attend avec impatience son premier Clasico à Sclessin avec le Standard : "Anderlecht, c'était fini, ils ne comptaient plus sur moi"

Un Clasico, c'est une rencontre spéciale à tous les égards, et encore plus pour Ilay Camara. En conférence de presse, le joueur du mois de janvier est revenu sur son passé à Neerpede et sur l'importance qu'a, pour le Standard et pour lui, un match contre Anderlecht.

Si Ilay Camara est peut-être aujourd'hui le meilleur joueur du Standard sur le plan individuel, c'est bien à Neerpede que le natif de Bonheiden, dans la région d'Anvers, a pu faire ses débuts dans le monde professionnel. Ce Clasico sera donc plus que spécial pour le joueur du mois de janvier en Pro League, comme il le soulignait en conférence de presse, ce vendredi.

"J'ai été formé pendant quatre ans à Anderlecht, tout le monde sait que cette rencontre est encore plus spéciale pour moi. Je connais beaucoup de joueurs, comme Leoni, Verschaeren, Stroeykens ou Angulo. J'ai aussi joué avec le coach David Hubert, aux RSCA Futures. C'était déjà comme un grand-frère, qui avait beaucoup d'expérience et qui m'a beaucoup aidé. Il me disait notamment de davantage utiliser ma vitesse, je me suis concentré là-dessus et ça a payé."

Anderlecht, c'était fini. Je sentais qu'on ne comptait plus sur moi"

"Les deux clubs ont un état d'esprit différent. Quand on est là-bas en tant que jeune, la concurrence est énorme. J'ai même changé de poste (ndlr : il était milieu de terrain), ce qui m'a beaucoup servi aujourd'hui puisque c'est toujours le poste dans lequel je joue. Mais pour moi, Anderlecht, c'était fini, j'ai senti qu'on ne comptait plus sur moi. C'était le bon choix de partir, je savais que j'avais le potentiel pour jouer en D1A."

C'est donc dans un autre club bruxellois, le RWDM, qu'Ilay Camara a découvert la Jupiler Pro League. Déjà impactant grâce à sa vitesse sous les couleurs molenbeekoises, il manquait encore d'intelligence de jeu et de condition physique par rapport à aujourd'hui, lui qui ne terminait pas souvent les rencontres et qui, de manière générale, avec moins d'impact sur celles-ci.

Une mentalité en parfaite adéquation avec le Matricule 16

C'était aussi le cas sous les couleurs du Standard, en début de saison, mais Camara n'a désormais manqué que cinq minutes des huit dernières rencontres, malgré ses courses récurrentes, ses nombreux efforts et le style de jeu déjà demandant d'Ivan Leko sur le plan athlétique.

"C'est quelque chose que m'a appris mon père, de ne jamais m'arrêter de courir même si la balle sort. Je pense que c'est plus un état d'esprit mental, pas quelque chose de physique. Je ne lâche jamais rien tellement j'ai envie de gagner le match."

Nathan Ngoy a encore ce but profondément ancré en lui"

Une envie de gagner le match, et de peser dessus. Auteur de trois buts la saison dernière avec le RWDM, Ilay Camara n'a pas encore réussi à trouver le chemin des filets avec les Rouches, malgré une énorme occasion contre Genk. La faute, aussi, à une animation bien plus défensive. Le joueur de 22 ans, qui confiait récemment que ce manque statistique le pesait légèrement, ne pourrait trouver un meilleur moment pour ouvrir son compteur que ce dimanche.

"Le Clasico, c'est clairement le meilleur match. Je me souviens plus petit de ces rencontres que tout le monde veut jouer. J'en ai parlé dernièrement avec Nathan Ngoy, qui a inscrit le 3-2 la saison dernière. Ce but est encore profondément ancré en lui."

Le Standard ne veut pas tomber dans l'euphorie

Nathan Ngoy, Ilay Camara, deux joueurs qui, via leur passé et présent dans les deux clubs, connaissent bien l'histoire et l'importance d'un Clasico, ce qui est probablement moins le cas des joueurs étrangers. Mais Camara est les autres "locaux" du noyau se sont assurés de véhiculer le caractère historique de cette rencontre à travers le groupe.

"Tout le monde connaît l'importance de ce match, on en parle depuis longtemps et le stade est sold-out depuis trois semaines. Je n'ai jamais joué de Clasico ici, mais je sens que ça va être du lourd. Le coach nous a dit de rester calmes, de ne pas être trop dans l'euphorie du match et de jouer notre jeu", a-t-il conclu d'un sourire.