Le retour de Thibaut Courtois chez les Diables ne fait pas l'unanimité : "C'est un discours un peu égoïste"

Le retour de Thibaut Courtois en équipe nationale ne fait plus le moindre doute. Des voix s'élèvent tout de même pour dénoncer le tapis rouge déroulé au gardien du Real Madrid.

Lors de sa dernière interview, Thibaut Courtois a réaffirmé son envie de revenir défendre les buts des Diables : "Peut-être qu'après cette année et demie, après avoir été blessé et sur la touche, je peux dire que jouer pour la Belgique me manque vraiment, ainsi que participer aux grands tournois", a-t-il déclaré dans le podcast Koora Break.

Rudi Garcia n'a pas fait de mystère quant à l'envie réciproque de pouvoir compter sur le gardien du Real Madrid, le présentant comme "le meilleur gardien du monde". Si le football belge n'a jamais remis en doute les qualités du Limbourgeois, certains s'étonnent de ce revirement de situation. Même si le départ de Domenico Tedesco a complètement changé la situation, les caprices de Courtois n'ont pas été oubliés.

Une mentalité de gagneur qui peut faire des étincelles

"C’est un discours un peu égoïste", déclare ainsi Philippe Albert sur le plateau de la Tribune : "Quand vous êtes le meilleur gardien du monde depuis des années, c’est normal que vous jouiez pour les meilleures équipes avec les meilleurs joueurs".

Le consultant précise le fond de sa pensée : "En équipe nationale, lorsque Vertonghen, Kompany et Vermaelen arrêtent, vous devez jouer avec d’autres joueurs. Vous devez aussi avoir du respect pour ces autres joueurs. Thibaut, évidemment qu’il est le bienvenu mais ça ne va pas se passer si facilement".

Marc Wilmots confirme : "L’équipe nationale n’est plus aussi forte qu’avant. Il devra mettre tout son talent au service du collectif. Ne pas être frustré à chaque fois qu’on va peut-être perdre". C'est aussi dans cet optique rassembleuse que Rudi Garcia a été amené à la tête de l'équipe. Il se retrouvera ainsi très vite dans le vif du sujet.