"Une grossière erreur de communication" : Rudi Garcia remet à sa place un ancien entraîneur de Pro League après ses propos maladroits

L'aventure de Rudi Garcia à la tête des Diables Rouges est très suivie en France. Sa nomination avait déjà fait beaucoup parler.

Au moment de sa nomination, le profil de Rudi Garcia avait suscité beaucoup de réactions. L'une des plus virulentes venait de France, plus précisément de l'UNECATEF, le syndicat des entraîneurs locaux. L'organisme avait publié un communiqué assez lunaire, Onze Mondial rapporte qu'il avait été écrit par Bruno Irlès, qu'on a connu au RWDM la saison passée.

"Rudi Garcia, nouveau sélectionneur de la Belgique. La Belgique, envieuse de nos bons résultats sur la scène internationale, met le maximum de chances de son côté pour réduire l'écart avec la France. Sélectionneur français engagé, il ne manque plus que la naturalisation de joueurs français pour être sur un pied d'égalité", pouvait-on lire.

Très positif dans son discours jusqu'ici, Rudi Garcia n'a pu faire autrement que de remettre l'UNECATEF à sa place : "C'est une grossière erreur de communication. Leur président, Bertrand Reuzeau, était effondré de cette pauvreté. C'est un humour complètement inintelligent", a-t-il commencé dans son interview à L'Equipe.

Rudi Garcia froissé

"C'est inadapté quand on a si peu d'entraîneurs à l'étranger et seulement Patrick Vieira en Italie (Genoa) et dans le Big 4 ou à la tête de sélection, comme Willy Sagnol qui a réussi de très belles performances à l'Euro avec la Géorgie. Je suis fier de défendre cette corporation et mon pays quand je suis à Rome, Naples, à Al-Nassr ou en Belgique maintenant", poursuit notre nouveau sélectionneur.

Pour lui, la France ne reconnaît pas assez le mérite de ses entraîneurs : "On a plutôt besoin d'un syndicat des entraîneurs forts. Les Portugais sont bien meilleurs que nous partout et surtout dans le lobbying auprès des présidents et des directeurs sportifs, même si je n'enlève rien à leurs compétences".