Rachat du Standard : une offre finalement pilotée depuis les États-Unis ?

Et si des Américains reprenaient de nouveau les rênes du Standard ? Une offre parisienne menée depuis les USA serait toujours en course.

Le rachat du Standard est un sujet qui ne cesse de faire parler de lui ces derniers temps. Actuellement, le nom du repreneur n'est toujours pas connu, mais alors que Sudinfo évoque une offre de Lucien D'Onofrio, le journaliste sportif belge le plus suivi sur X, Sacha Tavolieri maintient sa position selon laquelle une offre d'un Parisien spécialiste du Moyen-Orient serait bel et bien toujours dans la course. Le second candidat serait le groupe émirati.

Moelis&Co aurait terminé son travail et c'est entre ces deux propositions que le choix devrait être fait, toujours selon l'expert mercato. A-CAP, le bailleur de fonds de 777 Partners, aurait annoncé qu'aucun prêt ne pouvait être levé pour le moment.



Toute dépense supérieure à 1000 euros sortant du budget devrait être refusée ou devra être très précisément justifiée. La manière dont la dette du club sera présentée dans les deux offres devrait avoir un impact considérable.



En ce qui concerne la proposition parisienne déposée en janvier, elle serait menée depuis les États-Unis. Elle regroupait plusieurs sources de financement et serait prête à dépenser plus pour combler les dettes que l'Emmar Group.

Moelis&Co souhaiterait attendre la fin de la saison pour se décider. De bons résultats pourraient permettre au club de gagner en valorisation, notamment en cas de parcours européen la saison prochaine. Une réponse définitive serait attendue très prochainement par le consortium américain, sans quoi celui-ci pourrait envisager de se retirer.